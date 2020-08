DAX: Weder vor, noch zurück...

Gespannt haben Marktteilnehmer am Donnerstag auf frische Impulse seitens des jährlichen Online-Notenbanksymposiums aus Jackson Hole gewartet, nachhaltige Signale blieben jedoch aus. Der DAX beendete seinen Handel mit leichten Abschlägen, konnte aber seinen zuvor überwundenen Abwärtstrend klar verteidigen. Nachbörslich sah die Sache wieder anders aus.

Der US-Notenbankchef Jerome Powell plant, dass sich das Inflationsziel der Fed künftig an Durchschnittswerten orientieren soll. Bisher war das Preisziel an einen möglichst exakten Wert gekoppelt. Das Preisziel soll insgesamt flexibel gehandhabt werden. Auch das Beschäftigungsziel für den Arbeitsmarkt wurde leicht abgeändert. Große Sprünge blieben beim DAX entsprechend aus.

Technisch besitzt das heimische Barometer weiterhin die Chance an seine Julihochs bei 13.313 Punkten zuzulegen, nachdem der Abwärtstrend seit den Junihochs überwunden werden konnte. Auch stützt die Tatsache, dass der DAX wieder deutlich über 13.000 Punkten notiert. Auf der Unterseite müsste dagegen ein Rutsch unter 12.880 Punkte einsetzen, damit Korrekturpotenzial in Richtung 12.642 Zähler und somit 50-Tage-Durchschnitt entsteht.

Erste Wirtschaftsdaten trafen bereits in der Nacht zum Freitag mit Japans Verbraucherpreisen aus dem Großraum Tokio (Kernrate) ein. In Deutschland geht es in wenigen Minuten mit dem GfK-Konsumklima für September, den Importpreisen aus dem Monat Juli sowie saisonbereinigten Steuereinnahmen des Bundes im ersten Halbjahr. Um 8:45 Uhr schießt Frankreich Zahlen zu Konsumausgaben aus Juli sowie vorläufige Verbraucherpreise aus dem Monat August ein.

Um 11:00 Uhr stehen Daten zur europaweiten Wirtschaftsstimmung, zum Geschäftsklimaindikator, Verbraucher-, Industrie- und Dienstleistungsvertrauen per August an. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit einer Reihe Daten zu Konsumausgaben, persönlichen Ausgaben, der PCE-Kernrate, Handelsbilanz für Waren und vorläufigen Großhandelslagerbeständen aus Juli hinzu.

DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.250 // 13.313 // 13.386 // 13.425 // 13.600 // 13.700 Unterstützungen: 13.000 // 12.880 // 12.754 // 12.687 // 12.640 // 12.490

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.