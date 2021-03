Dax weiter auf Rekordjagd – „Anleger haben Zurückhaltung aufgegeben“

Der Dax hat sich am Dienstag nach einem verhaltenen Start wieder nach oben gehangelt und einen Rekord markiert. Am Mittag notierte der deutsche Leitindex 0,37 Prozent höher bei 14.433,95 Punkten. Bereits am Montag hatte er eine Bestmarke aufgestellt. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Dienstag um 0,96 Prozent auf 31.612,49 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,38 Prozent auf 3777,56 Zähler.

„Die Anleger haben ihre Zurückhaltung aufgegeben“, kommentierte Analyst Christian Henke vom Broker IG. Am Vortag sei „der wochenlange Knoten in den späten Handelsstunden plötzlich geplatzt.“ In Anbetracht des jüngsten Renditeanstiegs in den USA hätten sich die Marktteilnehmer davor zurückgehalten, aber auch nicht auf breiter Front verkauft, so dass für den Dax in beide Richtungen wenig gegangen sei. Doch „nun scheint trotz aller Bedenken die Euphorie zu überwiegen. Jegliche Widerstände wurden aus dem Weg geräumt“.

„Die US-Wirtschaft brummt, und sie könnte durch das neue Konjunkturpaket noch einmal befeuert werden, das am Samstag auch seinen Weg durch den Senat genommen hat“, so auchJochen Stanzl, Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets. Das Konjunkturpaket soll im Tagesverlauf vom Repräsentantenhaus abgesegnet werden. US-Präsident Biden könnte das Gesetz dann im Laufe der Woche unterzeichnen. Anleger hofften, dass die billionenschweren Corona-Hilfen die wirtschaftliche Erholung ankurbeln werden.

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

onvista/dpa-AFX/reuters

Titelfoto: Imagentle / Shutterstock.com

-Anzeige-

Das sind die Favoriten von Top-Investoren

Was wäre, wenn Sie in die Depots der größten Investoren der Welt schauen könnten?Einen Blick in das Depot von Warren Buffett, Bill Gates, Seth Klarmann oder Joel Greenblatt (dem Autor der „Zauberformel“) zu werfen – das wäre doch mal was. Die sog. 13F forms der SEC geben darüber Aufschluss. Doch diese Unterlagen sind nur schwer verständlich und es dauert Stunden diese Daten zu analysieren.Wir haben uns die Mühe gemacht und Ihnen die Depots der größten Investmentlegenden sauber aufbereitet.In den onvista Experten-Listen erhalten Sie als onvista club Mitglied einen Blick in die Portfolios weltbekannter und erfolgreicher Investoren.

Jetzt den onvista club 15 Tage kostenfrei testen und direkt Einblick in die Guru-Listen erhalten!