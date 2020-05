Dax weiter im Aufwind

Neue staatliche Hilfsprogramme für die Wirtschaft treiben den Dax weiter an. Mit am stärksten können Aktien der Lufthansa zulegen. Der Billigflieger Easyjet kündigt massiven Stellenabbau an.

