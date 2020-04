DAX wieder fester erwartet

Am späten Abend hat US-Präsident Donald Trump seinen Drei-Phasen-Plan zur Wiedereröffnung der Wirtschaft vorgestellt und damit die Börsen im außerbörslichen Handel spürbar angeschoben. Der deutsche Leitindex dürfte deutlich fester in den letzten Handelstag dieser Woche starten, taxiert wird das Barometer zur Stunde bei 10.440 Punkten.

Kurz zusammen gefasst, hält der seit Mitte März bestehende Aufwärtstrend noch und brachte ein vorläufiges Hoch bei 10.820 Punkten hervor. Die obere Begrenzungslinie offenbart jedoch einen Keil, derartige Konstrukte sind in dieser Konstellation eindeutig als bärisch zu interpretieren und könnten bei neuerlichen Negativschlagzeilen den DAX-Index noch einmal gehörig unter Druck setzen. Solange der aktuelle Trendverlauf jedoch intakt ist, behalten sich Bullen die etwas besseren Spielkarten auf der Hand vor.

Für ein bärisches Szenario müsste erst das Unterstützungsniveau um 10.100 Punkten nachhaltig gebrochen werden, in diesem Fall wären Rückläufer auf 9.500 bzw. 9.000 Punkte einzuplanen. Ein Kurssprung über den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 10.901 Punkten könnte dagegen weiteres Kaufinteresse unter Marktteilnehmern wecken und den heimischen Leitindex in den Bereich der zweiten großen Kurslücke aus Anfang März um 11.032 Punkten anschieben. Spätestens am 61,8 % Fibonacci-Retracement bei 11.678 Punkten sollten wieder größere Gewinnmitnahmen einsetzen.

Erste Wirtschaftsdaten trafen bereits in der Nacht zum Freitag mit Daten aus China zum BIP Q1, Anlageinvestitionen, Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätzen und der Arbeitslosenquote aus März ein. In den frühen Morgenstunden hat Japan Daten zum Dienstleistungssektorindex und der Industrieproduktion aus dem Monat Februar hinterher geschoben.

In wenigen Minuten geht es mit frischen Zahlen zu Deutschlands Auftragsbestand und Reichweite aus dem verarbeitenden Gewerbe per Februar weiter, folgt von europaweiten Pkw-Neuzulassungen aus März. Um 10:00 Uhr stößt Italien mit Zahlen zu seinem Handelsbilanzsaldo aus Februar hinzu, eine Stunde später werden europaweite Verbraucherpreise (endgültig) zum Abruf bereitgestellt.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10.500 // 10.675 // 10.761 // 10.850 // 10.901 // 11.000 Unterstützungen: 10.250 // 10.100 // 10.000 // 9.955 // 9.841 // 9.686

