Dax zieht das Tempo nochmal richtig an – Moderna meldet Erfolg bei Corona-Impfstoff in einer frühen Studie – Aktie geht durch die Decke

Der Wochenauftakt für den Dax macht sich gut: Der deutsche Leitindex baut seine Gewinne am Montagnachmittag aus und notiert derzeit knapp 4 Prozent im Plus bei 10.880 Punkten. Damit kann der Dax seine Verluste seit dem vergangenen Mittwoch komplett wettmachen.

Auch der EuroStoxx 50 kommt mit einem Plus von zuletzt fast drei Prozent gut voran. Die Wall Street wird zum Handelsauftakt am Montag ebenfalls im Plus erwartet.

Aus der Konjunkturskepsis, die den Dax in der zurückliegenden Woche über weite Strecken geprägt hatte, wurde am Montag Konjunkturoptimismus. Für gute Laune sorgten die wieder anziehenden Ölpreise, verhalten positive Signale aus der japanischen Wirtschaft und die anhaltende Hoffnung, dass sich die Wirtschaft angesichts der Lockerungen in der Viruskrise auf den Erholungsweg begeben kann.

Charttechnisch konnte der Dax mit der Rückeroberung der 21- sowie der 50-Tage-Trendlinie auf kurzfristiger Basis wieder mehr Momentum nach oben sammeln. Bis zu den längerfristigen Indikatoren ist es jedoch noch ein weiter Weg.

Moderna meldet Fortschritte bei Corona-Impfstoff

Unmittelbarer Kurstreiber dürfte jedoch die Nachricht sein, dass das Biotech-Unternehmen Moderna Fortschritte bei einem Impfstoff für das Corona-Virus erzielt hat. Eine im Frühstadium durchgeführte Studie eines Medikaments habe bei allen 45 teilnehmenden Personen zu einer Bildung von Antikörpern geführt, so die Meldung am Montag. Das in der Entwicklung befindliche Medikament mRNA-1273 scheint also eine deutliche Wirkung gegen das Virus zu zeigen. Zudem sei es laut Moderna im Allgemeinen sicher und gut verträglich.

Moderna ist das erste Unternehmen, das Daten zu einer Studie am Menschen veröffentlicht, in der ein Coronavirus-Impfstoff getestet wurde. Das Unternehmen rechnet damit, im Juli mit einer Phase-3-Studie zu beginnen. Sollte der Impfstoff sich als effizient erweisen, könnte eine Marktreife bis 2021 geschafft werden, so das Unternehmen in früheren Statements.

Die Aktie des Unternehmens hat entsprechend reagiert und bereits vor US-Handelsbeginn einen Sprung von gut 30 Prozent gemacht. Das Papier gehört zu den absoluten Krisengewinnern und verzeichnet seit dem Corona-Crash im März Gewinne von knapp 250 Prozent.

Erholung am Ölmarkt

Marktteilnehmer nannten die gute Stimmung an den Börsen als einen Grund für die Erholung der Ölpreise. Riskantere Anlageklassen wie Rohstoffe profitierten davon. Außerdem wurde das geringere Angebot genannt.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Montagmittag 34,23 US-Dollar. Das waren 1,49 US-Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg in ähnlichem Ausmaß auf 31,43 Dollar. Damit lag der Preis erstmals seit Mitte März wieder über der Marke von 30 Dollar.

Unterstützung erhalten die Ölpreise durch freiwillige wie unfreiwillige Angebotsreduzierungen. In die erste Kategorie zählen Produktionskürzungen des Ölkartells Opec und mit ihm verbündeter Staaten, die gemeinsam unter der Bezeichnung Opec+ firmieren. Diese Kürzungen sind seit Anfang Mai gültig.

Hinzu kommen unfreiwillige Kürzungen von Produzenten, die ihre Produktion aus wirtschaftlichen Gründen zurückfahren. Dazu zählen insbesondere die US-amerikanischen Schieferölproduzenten, die gezwungenermaßen auf den erst unlängst gestoppten Sinkflug des Ölpreises reagierten haben. Viele Bohrlöcher sind mittlerweile geschlossen worden, weil sie unrentabel geworden sind.

Risiken für den Rohölmarkt bestehen aber fort. Vor allem die erneut steigenden Spannungen zwischen den USA und China könnten die sich abzeichnende sachte Erholung der Nachfrage belasten. Daneben bleibt das Risiko weiterer Corona-Infektionswellen.

