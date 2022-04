DAX: Ziel naht

Am Mittwoch konnte der Deutsche Aktienindex DAX merklich an Fahrt aufnehmen und intraday gut 1,47 Prozent auf 14.362 Punkte zulegen. Damit nährt sich das Barometer abermals dem 50-Tage-Durchschnitt sowie der markanten Hürde um 14.550 Zählern.

Erst nach Ausbruch über diesen Widerstand dürften aber wieder die Märzhochs bei 14.925 Punkten in den Fokus rücken, aber ein Sprung über 15.000 Punkte dürfte das Eis endgültig brechen und Kurspotenzial an 15.250 Punkte sowie darüber an 15.800 Punkte freisetzen.

Knackpunkt bleibt aber der Widerstand um 15.550 Punkten, an dem sich die weitere mittelfristige Entwicklung entscheiden wird. Tendenziell stehen noch immer Kursziele um 13.600 sowie darunter um 13.420 Punkten offen.

Nicht nur der DAX hat nun deutlich an Fahrt aufgenommen, sondern auch die US-Berichtssaison, für den Donnerstag werden beispielshalber Procter & Gamble, CVS Health Group und PerkinElmer Inc. Zahlen vorlegen. Bei den Wirtschaftsdaten geht es ab 8:00 Uhr mit Deutschlands Auftragsbestand und -reichweite im verarbeitenden Gewerbe per Februar los, um 8:45 Uhr steht der französische Insee-Geschäftsklimaindex (Gesamtindex) per April auf der Agenda.

Um 11:00 Uhr werden europaweite Verbraucherpreise aus März (endgültig) vorgelegt, bevor es ab 14:30 Uhr mit Erstanträgen sowie fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche der US-Amerikaner weitergeht. Zeitgleich wird auch der Philadelphia-FED-Index per April vorgestellt.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 14.458 // 14.550 // 14.580 // 14.818 // 14.925 // 15.035 Unterstützungen: 14.198 // 14.154 // 14.000 // 13.887 // 13.768 // 13.577

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.