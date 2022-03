DAX: Ziemlich berechenbar…

Der Deutsche Aktienindex DAX legte nach einem neutralen Handelsstart zu Beginn dieser Woche in der zweiten Tageshälfte doch noch den Rückwärtsgang ein und begab sich auf ein Niveau von 14.306 Punkten abwärts. Neuerliche Bekräftigungen der FED, die die nächsten Zinsschritte vorbereitet, drücken die Aktienmärkte weiter gen Süden.

Übergeordnet haben sich gewisse Trendwendemuster schon vorher angekündigt, was nun folgt, ist die logische Argumentationskette auf die unausweichlichen Tatsachen. Dies würde für den europäischen und wohl gemerkt weltweiten Aktienmarkt weitere Belastungen bedeuten.

Beim heimischen Aktienbarometer DAX kann kurzfristig daher fortgesetztes Abwärtspotenzial zunächst in den Bereich von 13.974 Punkten ableitet werden, darunter sogar durchaus ein schneller Test der Unterstützung von 13.420 Zählern.

Bullische Signale können weder aus fundamentaler noch charttechnischer Seite abgeleitet werden, vollständigkeitshalber könnte der Deutsche Aktienindex oberhalb der Kursmarke von 15.500 Punkten in Richtung seiner Rekordständer aus Anfang dieses Jahres aufwärts tendieren. Woher allerdings die bullische Kraft für solch einen Vorstoß herkommen soll, liegt im Dunkeln.

Nach der anfänglichen Flaute bei den Wirtschaftsdaten zu Beginn dieser Handelswoche können sich Investoren auf andere Tatsachen freuen, darunter der ifo-Geschäftsklimaprognose, die am Mittwoch veröffentlicht wird. Darüber hinaus dürfte der Hauptfokus noch auf den US-Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter per Februar liegen, diese Daten werden am Donnerstag bereitgestellt.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 14.553 // 14.567 // 14.660 // 14.818 // 15.035 // 15.150 Unterstützungen: 14.183 // 14.109 // 14.000 // 13.917 // 13.768 // 13.577

