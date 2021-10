DEFAMA: Beschleunigtes Wachstum

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG jüngst 3 Zukäufe mit einem Gesamtvolumen von nahezu 13 Mio. Euro getätigt und damit seit Jahresbeginn ein Investitionsvolumen von insgesamt über 24 Mio. Euro gestemmt. In der Folge heben die Analysten ihr Kursziel an und nennen ein positives Rating.Nach Analystenaussage habe das Unternehmen außerdem über zahlreiche Vermietungserfolge sowohl hinsichtlich neuer Mietverträge als auch von Vertragsverlängerungen berichtet. Dies steigere die Erträge der Gesellschaft weiter. Das Portfolio belaufe sich inklusive der neuen Objekte und Vermietungserfolge nunmehr auf 46 Standorte mit einer Jahresnettokaltmiete von rund 16 Mio. Euro und einem annualisierten FFO von über 8,2 Mio. Euro. Aufgrund des schneller als erwarteten Wachstums sehe das Analystenteam seine Schätzung für das Jahr 2022 bereits jetzt als sehr sicher. Bei weiteren Transaktionen im laufenden Jahr bzw. sehr früh im Jahr 2022 könne sich zudem noch Potenzial für eine Erhöhung ergeben. In der Folge heben die Analysten das Kursziel auf 27,00 Euro (zuvor: 25,00 Euro) an, reduzieren das Rating aber auf „Accumulate“ (zuvor: „Buy“).(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.10.2021, 17:30 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 07.10.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/DEFAMA_7Okt2021.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000A13SUL5