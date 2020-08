DELIVERY HERO - Bleibt die Range nach den Zahlen intakt?

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 95,320 € (XETRA)

Delivery Hero erzielt im 1. Halbjahr einen Umsatz von 1,127 Mrd. EUR (VJ: 581,8 Mio. EUR), ein EBITDA (bereinigt) von -319,8 Mio. EUR (VJ: -171,1 Mio. EUR) und ein Konzernperiodenergebnis von -443,2 Mio. EUR (VJ: 721,2 Mio. EUR, inklusive abgespalten Geschäft).

Delivery Hero erwirbt InstaShop zum Firmenwert von 360 Mio. USD.

Die Aktie von Delivery Hero befindet sich seit einem Tief bei 27,48 EUR aus dem Dezember 2018 in einer starken Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie unter teilweise starken Schwankungen bis 06. Juli 2020 auf das aktuelle Allzeithoch bei 106,20 EUR.

Nach diesem Hoch setzte der Wert zunächst auf 89,20 EUR zurück, erholte sich danach aber wieder und näherte sich erneut dem Allzeithoch an. Knapp darunter drehte er vor wenigen Tagen wieder nach unten und nähert sich seitdem wieder der Marke bei 89,20 EUR an.

Im frühen vorbörslichen Handel notiert die Aktie nach den aktuellen Meldungen gegen 8.00 Uhr mit 1,26 % leicht im Minus.

Worauf sollte man achten?

In den letzten Wochen hat sich in dem neuen Daxmitglied Delivery Hero eine Tradingrange zwischen 106,20 EUR und 89,20 EUR herausgebildet. Erst der Ausbruch aus dieser Range wird wohl für einen neuen Trendimpuls sorgen. Gelingt ein Ausbruch über 106,20 EUR, dann wäre Platz für einen Anstieg in Richtung 126,44 EUR. Sollte die Aktie allerdings unter 89,20 EUR abfallen, würde aus der Range ein Doppeltop werden. Abgaben in Richtung 74,92 EUR wären dann zu erwarten.

Delivery Hero - Aktie

