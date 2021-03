DELIVERY HERO - Morgen wird ein spannender Tag

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 104,250 € (XETRA)

Bis Anfang Januar befand sich die Aktie von Delivery Hero in einer steilen Rally, die im Bereich von 145,00 EUR ebenso schnell beendet wurde, wie sie Ende Dezember begonnen hatte: Zu Beginn setzte der Wert in einer dreiteiligen Korrektur an das vorherige Rekordhoch bei 121,35 EUR zurück, ehe die Bullen einen weiteren Versuch starteten, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Allerdings scheiterte der Versuch an der Oberseite eines sich abzeichnenden Abwärtstrendkanals.

Daraufhin brach die Aktie Mitte Februar zur Gegenseite ein und unterschritt die Unterseite des Trendkanals. Diese Beschleunigung führte auch zum Bruch der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie, an die die Aktie von Delivery Hero in den letzten Tagen von der Unterseite her anstieg. Allerdings prallte der Wert bislang von der Trendlinie auf Höhe von 110,00 EUR nach unten ab und zeigte auch heute einen schwachen Handelsverlauf.

Nächste Verkaufswelle dürfte etwas kürzer ausfallen

Der Abwärtstrend könnte sich schon morgen mit dem Bruch der kleinen Unterstützung bei 102,10 EUR fortsetzen und aus der kurzfristigen Konsolidierung heraus unter das Zwischentief bei 100,05 EUR führen. In diesem Fall wäre die Unterstützung bei 94,50 EUR das nächste Ziel des Einbruchs. Hier könnte eine deutliche, mehrtägige Erholung einsetzen. Wird die Marke dagegen ebenfalls unterschritten, käme es zu weiteren Verlusten bis 90,60 EUR und mittelfristig sogar schon bis 85,00 EUR.

Wenig Spielraum auf der Oberseite

Falls es der Käuferseite gelingen sollte, die mittelfristige Aufwärtstrendlinie zurückzuerobern und Hürde bei 112,00 EUR aus dem Weg zu räumen, könnte man von einer leichten Erholung bis 116,95 EUR ausgehen. Allerdings wäre dort schon die Fortsetzung des Abwärtstrends zu erwarten. Darüber stünde dagegen eine Erholung bis an die obere Begrenzung des Abwärtstrendkanals auf Höhe von 124,00 EUR an.

Drei Musterdepots, 13 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

Delivery Hero Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei Guidants PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser mittelfristiges Depot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)