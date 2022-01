„Der beste Weg, um in den asiatischen E-Commerce zu investieren“: Diese Aktie?!

Schon vor einigen Wochen habe ich im US-amerikanischen Raum von der besten Aktie gesprochen, um in den asiatischen E-Commerce zu investieren. Ohne Zweifel: Eine solche Schlagzeile macht neugierig. Asien ist ein großer, wachstumsstarker Markt; je nachdem, wie gigantisch das Potenzial ist, ist natürlich auch die Chance.

Um es vorwegzunehmen: Für den besagten Redakteur ist Coupang die beste Möglichkeit, um in den asiatischen E-Commerce zu investieren. Kann und sollte man diese Perspektive teilen? Ob es die beste Möglichkeit ist, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber: Es ist eine gigantische Möglichkeit. Riskieren wir einen Blick auf das Erfolgsrezept.

Aktie mit der besten Möglichkeit für den asiatischen E-Commerce

Coupang besitzt für den Autoren das gewisse Etwas. Zum einen, weil es sich mit Südkorea um einen starken Markt handelt, der zudem sehr urban veranlagt ist. Aber auch, weil das Management unternehmensorientiert darauf setzt, dem Verbraucher mit einer dichten Logistikkette in diesen urbanen Regionen sehr nahe zu sein. Markt und unternehmensorientierter Ansatz bieten daher ein besonderes Potenzial.

Für den Autoren ist Coupang auch deshalb eine der besten Möglichkeiten im asiatischen E-Commerce, weil das Management einem Erfolgsrezept folgt, nämlich dem von Amazon. Das heißt den Kunden und den Service in den Mittelpunkt stellen sowie nicht zu früh an Profitabilität denken, sondern die Wachstumsgeschichte möglichst langfristig ausreizen. In das eigene Geschäft zu reinvestieren ist dabei eine wichtige Eigenschaft. Profitabel ist Coupang jedenfalls nicht, was ein dreistelliger Millionenverlust in den vergangenen Quartalen gezeigt hat.

Coupang besitzt außerdem in Südkorea einen Marktanteil am E-Commerce von ca. einem Fünftel, was eine solide Wettbewerbsposition darstellt. Aber auch eine, die aufgrund der starken Service-Ausrichtung noch wachsen kann. Das ist durchaus eine solide Investitionsthese. Zumal der Quick-Commerce und das schnelle Ausliefern von Waren binnen weniger Stunden inzwischen eine große Rolle spielen.

Coupang: Eine wirklich starke Aktie!

Coupang ist inzwischen eine wirklich starke Aktie. Natürlich gibt es Konkurrenten im E-Commerce und im Quick-Commerce. Delivery Hero ist mit Woowa inzwischen ein Akteur, der ebenfalls seinen Marktanteil abhaben möchte. Aber: Mit einem Umsatz von fast 4,5 Mrd. US-Dollar im Quartal, einem Umsatzwachstum von zuletzt 48 % und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 2,2 erscheint diese Aktie auch eine günstige Variante für den asiatischen E-Commerce zu sein.

Auch die Marktkapitalisierung in Höhe von 37,5 Mrd. US-Dollar ist vergleichsweise klein. Wenn Coupang dem Beispiel von Amazon folgen kann und konsequent weiter den Kunden in den Mittelpunkt seiner Tätigkeit rückt, so ist eine Menge mehr möglich. Südkorea ist ein perspektivenreicher Markt, der ein herausragendes Wachstumspotenzial zu bieten hat. Coupang wiederum setzt auf Qualität und eine starke Logistik, die einen Wettbewerbsvorteil darstellen kann. Die Profitabilität ist zwar eine Baustelle. Aber im Moment noch das Wachstum und die Qualität zu priorisieren ist für langfristig und unternehmensorientierte Investoren ein guter Ansatz, um im E-Commerce erfolgreich zu sein.

