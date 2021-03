Der intelligente Roboterstaubsauger Lydsto R1 kommt!

Roboterstaubsauger werden immer beliebter und sind in den Haushalten nichts Ungewöhnliches mehr. In den letzten Jahren haben sie jedoch ein funktionelles Upgrade erhalten - die automatische Staubabsaugung.

Vor Kurzem hat Lydsto, die Marke für intelligente Roboterstaubsauger, den Lydsto R1 präsentiert - einen Roboterstaubsauger mit Absaugstation, der über High Intelligence verfügt und praktischer ist, da er den Staubsammelkasten selbst reinigt, ohne dass dieser jedes Mal von Hand geleert werden muss. Er ist leistungsstärker und bietet eine höhere Saugkraft. Um welche Art von Roboterstaubsauger handelt es sich?

Der Lydsto R1 besteht aus einem Roboterstaubsauger und einer Staubabsaugstation, die Staub absaugt und den Roboter lädt. Die Staubabsaugstation weist ein Hochgeschwindigkeitsgebläse von 50.000 U/min und einen kurzen Anschluss von 430 mm auf und erzeugt eine hohe Saugkraft von 30 kPa, durch die der Schmutz umgehend aus dem Staubkasten des Roboterstaubsaugers gesogen und in den großen Staubbeutel mit einem Fassungsvermögen von 3 Litern in der Staubabsaugstation befördert wird. Sobald das Staubabsaugen abgeschlossen ist, wird der Beutel automatisch verschlossen und hält so Keime im Staub und Schmutz fern. Ein ständiges manuelles Entleeren und staubige Hände stellen somit kein Problem mehr dar.

Der Lydsto R1 verfügt über eine Saugkraft von 2700 Pa mit vier einstellbaren Saugstufen, einen elektronisch präzise gesteuerten Wassertank mit drei Leveln, 150 Minuten Batterielaufzeit, LDS-Lasernavigation, akkurate Wegplanung, intelligente Haltepunkt- und Fortsetzungsreinigung sowie APP-Personalisierung, Reinigung nach Zeitsteuerung und andere Fähigkeiten.

Der Lydsto R1 wird voraussichtlich Ende März auf Amazon.com verfügbar sein und liegt bei etwa 400 Euro. Verpassen dieses günstige Verkaufsangebot nicht!

