Der PayPal-CFO wechselt zu Walmart: Chancen für beide Aktien?!

Schnittmengen bei PayPal und Walmart? Möglich. Immerhin rätseln einige Analysten derzeit, was der weltweit größte Einzelhändler denn mit dem CFO des US-amerikanischen Zahlungsdienstleisters möchte. Zum 6. Juni dieses Jahres wechselt der Top-Manager jedenfalls seinen Posten.

Eine neue Herausforderung für den Manager ist das mit Sicherheit. Aber Walmart scheint mit Zahlungsdienstleistungen einen neuen Wachstumsmarkt erschließen zu wollen. Das kann grundsätzlich funktionieren, wenn der Einzelhändler auf die Loyalität seiner Kunden setzt und diese Bezahlvariante mit gewissen Boni verknüpft.

Aber was ist für PayPal drin? Kann der Abgang des CFO, der zusammen mit dem CFO aus dem US-Zahlungsdienstleister den heutigen Konzern mit über einer Billion US-Dollar Transaktionsvolumen gemacht hat, eine positive Perspektive erblühen? Vielleicht. Frischer Wind kommt womöglich zur richtigen Zeit. Zumindest, wenn das Management die Zeichen der Zeit ebenfalls erkennt und sich für einen Wandel wappnet.

PayPal: Ein wichtiger CFO, der zu Walmart wechselt

Natürlich ist der Kompetenzabgang spürbar. Zusammen mit dem CEO Dan Schulman hat dieses Top-Management-Duo schließlich aus PayPal das Unternehmen gemacht, das man früher lediglich mit der sichererereren (oder so ähnlich) Zahlmodalität bei eBay verbunden hat. Der US-Konzern war zwischenzeitlich bedeutend größer als der E-Commerce-Akteur. Dabei haben die Verantwortlichen erkannt, dass der Wachstumsmarkt mehr ist als bloß eine kleine Zutat im Bereich des E-Commerce.

Das Kerngeschäft bietet selbstverständlich noch weiteres Wachstumspotenzial, gemeinsam mit dem CEO und anderen Top-Funktionären kann man das bergen. Auch neue Möglichkeiten lotet man konsequent aus. Aber vielleicht ist es an der Zeit für frischen Wind. Zahlungsdienstleistungen bewegen sich in neue Sphären. Auch weil Konkurrenten wie Block in den Markt drängen, sich persönlicher und mit einem klaren Fokus auf das Ökosystem und digitale Assets aufstellen. Das kann auch für PayPal ein lukrativer Wachstumsmarkt sein. Vielleicht wäre es an der Zeit, dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, indem man sich personell neu aufstellt.

Wer für den Posten als CFO bei PayPal kommt, das sollten Investoren jedenfalls beobachten. Der US-Konzern sollte das als eine interessante Aufgabe sehen mit der Perspektive, sich neu zu definieren und weitere Schwerpunkte zu setzen. Im ersten Moment schmerzt der Abgang zu Walmart. Aber er schafft auch die Perspektive, sich mit Blick auf die Wachstumsmärkte neu zu orientieren.

Vielleicht kein schlechter Zeitpunkt

Es bleibt abzuwarten, wie PayPal seine jetzige Chance nutzt. Ein Eigengewächs oder ein neuer, innovativer Herausforderer: Das sind die Möglichkeiten. Im Markt der digitalen Zahlungsdienstleistungen gibt es jedenfalls fast täglich neue Gadgets, Funktionen und Services. Diesem Wandel kann sich das Management des US-Konzerns nun vielleicht auch personell neu widmen.

Vincent besitzt Aktien von PayPal. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von PayPal Holdings und empfiehlt eBay, sowie die folgenden Optionen: Short April 2022 $62.50 Call auf eBay.

Motley Fool Deutschland 2022

Die Bezahlplattform Venmo ist unter Millenials sehr beliebt. Quelle: PayPal Holdings Inc.