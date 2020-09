DGAP-News: Advanced Blockchain AG: Update zu unseren Token-Investments (deutsch)

Advanced Blockchain AG: Update zu unseren Token-Investments

Die Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6 ) freut sich über die jüngsten positiven Entwicklungen hinsichtlich ihrer Token-Investitionen berichten zu können. Wie bereits in unserer Unternehmensmeldung vom 27.05.2020 ausführlich dargestellt, haben sich die Token-Investitionen der Advanced Blockchain AG, insbesondere in das Polkadot-Projekt ( www.polkadot.network) und den Energy Web Token (EWT; www.energyweb.org), positiv entwickelt. Wir gehen auch weiterhin von einer positiven Entwicklung aus. Beide vorgenannte Token sind nun an mehreren Kryptobörsen mit hohen Umsätzen handelbar. Beispielsweise liegt das tägliche Umsatzvolumen des Polkadot-Token bei über einer Milliarde US Dollar.

Insgesamt haben unsere Token-Investitionen - neben Polkadot und EWT noch COTI ( www.coti.io) - einen zu großen Teilen noch unrealisierten siebenstelligen Gewinn erzielt. Das Portfolio von Kryptoinvestments wird weiterhin von der Advanced Blockchain AG verwaltet und gepflegt.

Aus unserem Polkadot-Investment haben wir darüber hinaus kostenfrei Kusama Token erhalten. Weiterhin erhalten wir sog. Staking Rewards (vergleichbar mit Dividenden) auf unsere Polkadot Token, woraus wir - per Stand heute - einen 6-stelligen Gewinn jährlich erwarten.

Über die Advanced Blockchain AG

Advanced Blockchain AG ist eine börsengehandelte Blockchain-Entwicklungsgesellschaft mit Sitz in Berlin, deren Aktien auf XETRA, Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf und anderen Börsen gehandelt werden. Die Gesellschaft entwickelt und investiert in Blockchain-Softwärelösungen für Industrieunternehmen und -anwendungen. Eine bedeutende Beteiligung besteht an der Peaq Technology GmbH ( www.peaq.com), die ihr eigenes Blockchaintechnologie-Basissystem namens "peaq" auf Basis der neuartigen DAGchain-Technologie entwickelt. Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG sind auf der Internetseite www.advancedblockchain.com erhältlich.

