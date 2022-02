DGAP-News: coinIX GmbH & Co. KGaA : coinIX investiert in Newcoin, eine Blockchain, die eine neue Generation sozialer Netzwerke ermöglicht (deutsch)

coinIX GmbH & Co. KGaA : coinIX investiert in Newcoin, eine Blockchain, die eine neue Generation sozialer Netzwerke ermöglicht

Hamburg, 22. Februar 2022. Die auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA tätigt ein Investment in Newcoin Protocol.

Das Newcoin-Protokoll ist eine interoperable und skalierbare Blockchain für Social 3.0, die neue dezentrale Generation sozialer Netzwerke, welche Dateneigentum und eine neue Art des Wirtschaftens mit kreativen Inhalten durch DAOs (Dezentralisierte Autonome Organisation)-, NFT-("Non-Fungible Token") und DeFi (Decentralized Finance)-Standards ermöglicht.

In zentralisierten Plattformen wie Facebook oder Instagram, sind Urheber nicht gleichzeitig volle Eigentümer ihrer Inhalte, was ihre Möglichkeit zur Monetarisierung einschränkt. Newcoin ermöglicht es, die Wertschöpfung nun durch die Anwendung von NFTs zurück an die Ersteller von Inhalten zu geben.

Außerdem stellt bei der Social Media Plattform von Newcoin jeder Ersteller von Inhalten ("Creator") eine eigene DAO dar und kreiert seinen eigenen Token. Jeder Kunde oder Fan, der diesen Token besitzt, wird zum Miteigentümer der Organisation. Da der Wert des Tokens mit zunehmendem Erfolg des Creators steigt, partizipieren sowohl der Creator, als auch die Miteigentümer am Gesamterfolg des Ökosystems.

Das Team hinter Newcoin setzt sich zusammen aus erfahrenen Gründern sowie Software- und Blockchain-Experten, die über ein starkes Netzwerk innerhalb der Content Creator und Künstler-Szene verfügen. Beraten wird das Team unter anderem durch Mitarbeiter von bestehenden dezentralen sozialen Netzwerken, wie HIVE oder Steem.it.

Susanne Fromm, CEO der coinIX: "Wir sehen großes Potential in dezentralen sozialen Netzwerken. Newcoin greift viele Kritikpunkte derzeitiger sozialer Plattformen auf. Newcoin bietet die Grundlage, um die Kontrolle über die Daten zurück an die Nutzer und an die Ersteller von Inhalten zu geben und eine fairere Verteilung von Wertschöpfung zu ermöglichen.''

Über die coinIX GmbH & Co KGaA

Die coinIX GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg wurde 2017 als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Expertise im Bereich Blockchain und Kryptowährungen, bei der Analyse und dem Erwerb digitaler Assets aufzubauen und Investitionen in diesem Sektor zu tätigen. Das coinIX-Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management, Venture Capital und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft in klassische Kryptowerte, Token-Projekte und weitere Beteiligungen an verschiedenen Blockchain-Startups in den dezentralen Märkten investiert. Die Aktien der Gesellschaft sind in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf, der Börse Berlin und München einbezogen. www.coinix.capital

Laufende Kapitalerhöhung Aktuell führt die Gesellschaft eine Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage im Verhältnis von 1:1 durch. Interessierte Anleger, die sich an einem breit diversifizierten Portfolio aus Kryptowährungen und frühphasigen Beteiligungen an Blockchainprojekten und -Startups beteiligen wollen, können Aktien ( ISIN DE000A3MQDE9 / WKN A3MQDE ) über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Düsseldorf noch bis zum 8. März 2022 zum Preis von 5,00 Euro je Aktie zeichnen.

