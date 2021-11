DGAP-News: Datametrex startet Beta-Version von Medi-Call für die persönliche Patientenbetreuung (deutsch)

Datametrex startet Beta-Version von Medi-Call für die persönliche Patientenbetreuung

Toronto, Kanada, den 27. Oktober 2021 - Datametrex AI Limited (das "Unternehmen" oder "Datametrex") (TSXV: DM, FWB: D4G, OTC: DTMXF) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Medi-Call MD Inc, ("Medi-Call") offiziell die erweiterten Medi-Call-Dienste im Großraum Vancouver (GVA) einführt. Nun sind auch persönliche Arztbesuche in einer Wohn- oder Arbeitsumgebung buchbar.

Das Unternehmen hat mit dem Entwicklungsteam an der Schaffung eines Ökosystems gearbeitet, in dem zertifizierte Ärzte nicht nur Patienten über die mobile App untersuchen können, sondern auch zu den Wohnorten oder Arbeitsplätzen der Patienten geschickt werden können, um dort persönlich medizinische Leistungen zu erbringen.

Die Patienten können den Termin über die Medi-Call-App vereinbaren und ihren täglichen Aktivitäten nachgehen, bis der Arzt eintrifft. Die Patienten können über die Medi-Call-App mit ihrem Warnsystem in Echtzeit den Fortschritt des Arztes verfolgen und auf ihren erwarteten Besuch warten.

"Wir freuen uns, die Aufnahme eines wichtigen Dienstes für Medi-Call-Abonnenten bekannt geben zu können. Der persönliche Besuch eines Arztes hat sich als optimal für wirksame Diagnose- und Behandlungsergebnisse erwiesen, da nicht alle Besuche in der Grundversorgung sicher und effizient per Video oder Telemedizin abgewickelt werden können. Persönliche Besuche von Medi-Call zusätzlich zu E-Health-Diensten verbessern die Erfahrungen der Patienten, indem sie den Zugang zur Versorgung und die Gesundheitsversorgung insgesamt verbessern", erklärte Dr. Omar Sharif, Präsident von Medi-Call und Chief Medical Officer von Datametrex.

"Medi-Call ist bestrebt, die Kontinuität der Versorgung und die höchsten klinischen Standards zu wahren. Die Patienten werden die Möglichkeit haben, ihren bevorzugten Anbieter anzufordern, aber wenn die Zeit an einem bestimmten Tag von entscheidender Bedeutung ist, wird der nächstgelegene Anbieter, auch wenn er nicht derselbe ist, über das sichere elektronische medizinische Aufzeichnungssystem vollen Zugriff auf ihre gesamte Krankengeschichte haben. Unabhängig vom Ort des Besuchs, auch wenn dieser in einer anderen Stadt liegt. So kann die Arztpraxis eines Patienten zum ersten Mal mit dem Kunden durch ganz Kanada reisen", sagte Marshall Gunter, CEO von Datametrex.

Über Medi-Call MD

Medi-Call ist ein Telemedizin-Unternehmen, das technologiegestützte E-Health-(auf elektronischer Datenverarbeitung basierende Gesundheitstelematik) oder M-Health-(mobile Gesundheits)-Pflegedienste einschließlich Verordnungen anbietet und zunächst in British Columbia eingeführt wurde, um später in ganz Kanada zu expandieren.

Zu den Zielen von Medi-Call gehört es, die Gesundheitsversorgung für Menschen zugänglich zu machen, die in ländlichen oder abgelegenen Ortschaften leben, und Dienstleistungen für Menschen mit eingeschränkter Zeit, Mobilität oder Transportmöglichkeiten leichter verfügbar oder bequemer zu machen. Medi-Call zielt darauf ab, die Koordination und Kommunikation zwischen den Mitgliedern eines Gesundheitsteams und seinen Patienten in Bezug auf die Behandlung zu verbessern.

Nähere Informationen zu Medi-Call und zusätzliche Details erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.medicallmd.ca.

Über Datametrex

Datametrex AI ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Nexalogy ( www.nexalogy.com) in den Bereichen Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen aktiv ist. Die Aufgabe von Datametrex besteht darin, Hilfsmittel bereitzustellen, die Unternehmen bei der Erfüllung ihrer betrieblichen Ziele, einschließlich Gesundheit und Sicherheit sowie mit auf Vorhersagen und Prävention ausgerichteten Technologien unterstützen.

Datametrex bietet durch seine Zusammenarbeit mit Unternehmen bei der Festlegung neuer Standardprotokolle durch Künstliche Intelligenz und Gesundheitsdiagnostik fortschrittliche Lösungen zur Unterstützung der Lieferkette. Weitere Informationen zu Datametrex und andere unternehmensrelevante Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.datametrex.com.

