30.06.2020 / 12:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vorstandsmitglied Thomas Frank legt Vorstandsmandat zum 30. Juni 2020 nieder; Michael Daniel übernimmt das Ressort Vertrieb und Marketing zum 1. Juli 2020.

Mühltal, 30. Juni 2020 Das Vorstandsmitglied Thomas Frank der DATRON AG ( WKN A0V9LA ), Anbieter von innovativen High-Speed CNC Fräsmaschinen, Dentalfräsmaschinen, Dosiermaschinen und Fräswerkzeugen mit Sitz in Mühltal hat mit Billigung des Aufsichtsrats sein Vorstandsmandat mit Wirkung zum 30. Juni 2020 niedergelegt.

Der Aufsichtsrat hat beschlossen, dass das Vorstandsmitglied Michael Daniel mit Wirkung zum 1. Juli 2020, zusätzlich zum Bereich Finanzen den Verantwortungsbereich Vertrieb und Marketing übernehmen wird.

Herr Frank war seit 1999 bei der DATRON AG (früher: DATRON-Electronic GmbH) tätig. Er hat die Entwicklung der letzten Jahre maßgeblich und erfolgreich mitgeprägt. Als Vertriebsleiter war er viele Jahre verantwortlich für die Entwicklung und Ausbau der internationalen Vertriebsaktivitäten. Seit Juli 2016 verantwortete Herr Frank die Bereiche Vertrieb und Marketing.

Der Aufsichtsrat und der Vorstand der DATRON AG danken Herrn Frank für das außergewöhnliche Engagement und die erfolgreiche Tätigkeit, die er für unser Unternehmen als Vorstand erbracht hat.

Über DATRON:

Die DATRON AG entwickelt, produziert und vertreibt innovative High-Speed Fräsmaschinen für die Bearbeitung von zukunftsorientierten Werkstoffen wie Aluminium und Verbundmaterialien, Dentalfräsmaschinen für die effiziente Bearbeitung aller gängigen Zahnersatzmaterialien in Dentallaboren, High-Speed Fräswerkzeuge sowie HochleistungsDosiermaschinen für industrielle Dicht und Klebanwendungen. Durch neueste Technologie, abgesichert durch zahlreiche Patente und die Einbindung in ein umfangreiches Dienstleistungspaket, bietet DATRON einzigartige Lösungen für Kunden in aller Welt an.

DATRON Maschinen zeichnen sich durch eine hohe Qualität und Wirtschaftlichkeit bei sehr niedrigem Energieverbrauch aus und werden unter anderem in der Elektrotechnik, der Metall-, Kunststoff und Automobilindustrie, der Luftfahrt sowie in der Dentaltechnik eingesetzt. Unsere derzeit aktiven rund 2.000 Maschinenkunden aus dem In und Ausland arbeiten mit etwa 5.000 DATRON Maschinensystemen. DATRON befindet sich seit Jahren auf profitablem Wachstumskurs. So wurde 2019 mit 26 Handels- und Servicepartnern weltweit ein Umsatz von rund EUR 53,8 Mio. und ein EBIT von EUR 3,9 Mio. erzielt. Derzeit beschäftigt DATRON rund 280 Mitarbeiter.

DATRON wurde in den letzten Jahren vielfach ausgezeichnet: brandaktuell als TOP JOB 2020 Arbeitgeber, als Hessen Champion - ebenso auch mit diversen red dot industrial design awards für das Maschinendesign (zuletzt DATRON MXCube 2019) und für die (r)evolutionäre Steuerungssoftware DATRON next (red dot communication award 2016). Weitere Informationen finden sich unter www.datron.de.

Kontakt: DATRON AG IR@datron.de In den Gänsäckern 5 64367 Mühltal

