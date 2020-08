DGAP-News: Eilmeldung: Makara Mining Corp, erwirbt weiteres Konzessionsgebiet am Yukon- bisherige Liegenschaft wird signifikant vergrößert (deutsch)

Eilmeldung: Makara Mining Corp, erwirbt weiteres Konzessionsgebiet am Yukon- bisherige Liegenschaft wird signifikant vergrößert

Makara Mining Corp. ( ISIN: CA56086L1022 ; WKN: A2P369) freut sich bekannt zu geben, dass sich das Unternehmen das Recht auf den Erwerb von 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet Idaho Creek von ATAC Resources Ltd. sichern konnte. Dieses Konzessionsgebiet grenzt an das bereits in Besitz des Unternehmens befindliche Goldprojekt Rude Creek, das in der Region White Gold im kanadischen Yukon liegt.

Sobald das Earn-in abgeschlossen ist, wird das Konzessionsgebiet Idaho den nördlichen Teilbereich, der sich im Konzessionsgebiet Rude Creek über die aussichtsreichen geologischen Zonen erstreckt, um 6 km erweitern. Die von Osten nach Westen reichende Breite des Konzessionsgebiets Idaho (6 km) ist jener des Konzessionsgebiets Rude Creek ähnlich (7 km).

Das Konzessionsgebiet Idaho umfasst aktuell eine Grundfläche von 1.218 Hektar (mit Erweiterungspotenzial auf bis zu 1.848 Hektar) und das Konzessionsgebiet Rude Creek eine Fläche von 4.157 Hektar; damit würde das gesamte Konzessionsgebiet eine Größe von bis zu 6.005 Hektar erreichen. Makara ist begeistert über diese Option sein Konzessionsgebiet Rude Creek vergrößern zu können; jede Mineralisierung, die im Konzessionsgebiet Rude Creek entdeckt wird, könnte sich bis in das Konzessionsgebiet Idaho hinein ausdehnen. Dank der Option hat sich Makaras Grundbesitz deutlich vergrößert und die neue Nordgrenze wird nun direkt - ohne dazwischenliegende Flächen - an den großen Grundbesitz von White Gold in diesem Gebiet anschließen.

Über die Option

Im Rahmen der Optionsvereinbarung ist Makara berechtigt, 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet Idaho zu erwerben, und zwar durch: (i) Bezahlung einer Gesamtsumme von 150.000 Dollar an ATAC über einen Zeitraum von vier Jahren; (ii) Emission von insgesamt 750.000 Stammaktien an ATAC über einen Zeitraum von vier Jahren (die "Aktienvergütung"); und (iii) Explorationsaufwendungen in Höhe von insgesamt 2.000.000 Dollar in das Konzessionsgebiet Idaho über einen Zeitraum von vier Jahren. Sobald Makara die Option ausgeübt hat, hat ATAC Anspruch auf eine (i) NSR-Gebühr von 2 % (die Hälfte davon kann von Makara für eine Summe von 1.000.000 Dollar rückgekauft werden) und (ii) eine einmalige Entdeckungsgebühr in Höhe von 1 Dollar für jede Goldunze, die entweder in einer NI 43-101-konformen (A) Schätzung der gemessenen und angezeigten Ressourcen im Konzessionsgebiet Idaho oder (B) in einer Schätzung der nachgewiesenen oder wahrscheinlichen Reserven im Konzessionsgebiet Idaho ausgewiesen wird (es zählt die jeweils früher erstellte Schätzung). Die Bezahlung erfolgt über einen Zeitraum von einem (1) Jahr. Alle auf ATAC übertragenen Aktienvergütungen sind innerhalb eines Zeitraums von sechs (6) Monaten ab dem Ausgabedatum mit einem Wiederveräußerungsverbot belegt.

Geologie im Projekt Idaho Creek

Das Konzessionsgebiet Idaho weist eine sehr ähnliche Geologie wie das Projekt Rude Creek auf. Die Idaho-Claims gehen fast unmittelbar in das Projekt Rude Creek über (weniger als 600 Meter Entfernung).

Die metallogenetischen Strukturen der Dawson Range werden von Porphyrlagerstätten und mesothermalen Ganglagerstätten dominiert. Idaho Creek liegt 14 km östlich der Gold-Kupfer-Molybdän-Porphyrlagerstätte Casino. Das Goldprojekt Coffee befindet sich weiter nordwestlich von Idaho Creek, während die Gold- und Silbergänge, in denen die ehemalige Mine Mt. Nansen und das von Rockhaven Resources betriebene Projekt Klaza beheimatet waren, in südöstlicher Richtung liegen. Das Konzessionsgebiet Idaho ist in den Klotassin-Batholith eingebettet.

Im Westen wird das Projekt von der nach Nordosten verlaufenden Verwerfung Dip Creek begrenzt, im Norden von einer in Südost-Richtung verlaufenden Verwerfung, von der man annimmt, dass es sich um den nördlichen Ausläufer der Verwerfung Big Creek handelt. Die Verwerfung Big Creek ist typischerweise von zwei oder mehreren annähernd parallel ausgerichteten Strukturen geprägt, welche die begrenzenden Verwerfungen eines zwei bis acht Kilometer weiten Grabens bilden. Ein Gürtel aus edelmetallführenden Erzgängen und Kupfer-Gold-Porphyr-Prospektionsgebieten, der mit aus der Kreidezeit stammenden, subvulkanischen Quarz-Feldspat-Porphyrintrusionen in Verbindung steht, bildet südöstlich des Projekts Coffee einen 120 km langen Ausläufer entlang der Verwerfung Big Creek.

Die Metallsignatur der geochemischen Bodenanomalien und die Trümmerzonen/Bruchzonen, die im Zuge der nur begrenzt durchgeführten Bohrungen entdeckt wurden, deuten in Kombination mit dem positiven geologischen Umfeld darauf hin, dass hier ein hochwertiges Porphyrsystem lagert, das in Verbindung mit dem orogenen Goldpotenzial möglicherweise Ähnlichkeiten mit der 12 km nordwestlich gelegenen Lagerstätte Casino aufweist.

Mineralisierung bei Idaho Creek

Im Zuge der früheren geochemischen Bodenuntersuchungen (Raster) im Konzessionsgebiet Idaho wurden anomale Gold-, Silber-, Blei-, Arsen- und Zinkwerte im Erdreich von vier Hauptzielen des Konzessionsgebiets abgegrenzt, die allesamt offenbar mit einer oder beiden Hauptstrukturtrends, die in Verbindung mit der Verwerfung Big Creek stehen, assoziiert sind. Die anomalen Bereiche sind bis zu 1.200 x 600 m groß und lieferten im Rahmen der geochemischen Bodenanalyse Werte von bis zu 6.550 ppb Au, 122 ppm Ag, 6.180 ppm Pb, 2.620 ppm As, 2.300 ppm Zn und 1.110 ppm Sb. Das durchschnittliche Silber-Blei-Verhältnis der Proben ist besonders vielversprechend: 366 Gramm Silber pro Tonne zu 1 % Blei.

Im Bereich der geochemischen Bodenanomalien wurden in den 1980er Jahren insgesamt neun Gräben mit einer Gesamtlänge von 2.398 m mit dem Bulldozer gezogen. Die Gräben endeten größtenteils in gefrorenem Erdreich und legten nur kleine Flecken des Wirtsgesteins frei. Drei Mineralisierungstypen wurden in den Gräben oder Ausbissen ermittelt: versprengte Sulfide in Quarzdiorit; Chalzedon-Kalzit-Gänge in limonithaltigem Quarz-Feldspat-Porphyr; und sulfidführende, manganhaltige Quarzgänge.

Im Jahr 2006 wurde die Exploration wiederaufgenommen und es wurden IP-Messungen (induzierte Polarisation) auf 17 Streckenkilometern und Bohrungen nach dem Umkehrspülverfahren (Reverse Circulation/RC) über 556 m absolviert. In fünf Schlagbohrlöchern wurde nach Vorkommen unterhalb von Lesesteinen und geochemischen Bodenanomalien im westlichen und zentralen Teil des Konzessionsgebiets gesucht. Die Lage der Bohrkrägen wurde ausschließlich anhand von Prospektionsdaten und geochemischen Daten ausgewählt, weil die Ergebnisse der IP-Messungen vor den Bohrungen noch nicht vorlagen. In den meisten Löchern wurden anomale Gold- und Silberwerte ermittelt.

Von besonderem Interesse sind die Ergebnisse aus den Löchern ID-06-03 und -05, die den Bereich im Fallwinkel unterhalb der geochemischen Anomalien, welche die wichtigsten IP-Ziele überlagerten, testeten. Loch ID-06-03 befindet sich in der Nähe einer schmalen, mäßig ausgeprägten Anomalie mit Aufladbarkeit, die scheinbar unweit der obersten Stelle der Hauptanomalie liegt. Es wurden zwei mineralisierte Abschnitte entdeckt: der erste lieferte 0,608 g/t Gold und 20,6 g/t Silber auf 6,10 m ab 9,14 m Tiefe, der zweite lieferte 0,551 g/t Gold, 32,6 g/t Silber, 0,46 % Blei und 1,53 % Zink auf 3,05 m ab 73,15 m Tiefe. In Loch ID-06-05 stieß man auf zwei 3,05 m breite Abschnitte mit 0,33 g/t Gold und 70,1 g/t Silber bzw. 0,092 g/t Gold und 52,3 g/t Silber. Diese Abschnitte wurden ab jeweils 36,58 m und 60,96 m Tiefe ermittelt. Keines der Löcher wurde tief genug gebohrt, um die wichtigsten IP-Anomalien zu testen. Im Jahr 2006 steckte ATAC die Idaho-Claims ab, übergab sie in Option an Klondike Silver und absolvierte ein Explorationsprogramm, das sowohl geophysikalische Messungen als auch RC-Bohrungen (Umkehrspülverfahren) über 556 m umfasste. Die Bohrergebnisse bestätigten eine Au-Ag-Pb-Zn-Metallsignatur, die auf ein hochwertiges Porphyrsystem hinweist (Wengzynowski, 2007).

Im Jahr 2007 wurden in vier Bohrlöchern Diamantbohrungen über insgesamt 1.118,42 m absolviert. In allen vier Löchern wurden erhöhte Gold-, Silber-, Blei- und Zinkwerte durchörtert, die - möglicherweise oberhalb eines verborgenen Porphyrsystems - mit steil abfallenden Strukturen assoziiert sind. Die Fülle der erhöhten Gold-in-Boden-Werte bleibt ein Rätsel (Smith, 2008).

Im Jahr 2013 fertigte der Geological Survey of Canada (Anm.: kanadischer Geologischer Dienst) eine regionale Karte im Maßstab 1:100.000 rund um die nahegelegene Cu-Mo-Au-Porphyrlagerstätte Casino an (Minfile 115J 028). Während dieser Arbeiten wurde auf dem Gelände des Konzessionsgebiets Idaho Creek ein porphyritischer Propfen kartiert, der dem Alter nach der Casino-Gruppe zuzuordnen ist (Ryan et al., 2013).

Im Jahr 2015 absolvierte die Firma Precision GeoSurveys eine luftgestützte Magnetfeldmessung bzw. radiomagnetische Messung per Helikopter über dem Konzessionsgebiet Idaho. Die Messung enthüllte in der südwestlichen Ecke des Konzessionsgebiets ein 1000 x 500 m großes Areal, in dem eine Zone mit hoher magnetischer Intensität mit einer Zone mit hohen Kalium-, Uran- und Thoriumwerten zusammenfällt.

Über Makara Mining Corp.

Die Makara Mining Corporation ist ein seit einiger Zeit erfolgreich im Bereich der Exploration und des Erwerbs von Mineralvorkommen tätiges Rohstoff- und Bergbauunternehmen aus Kanada.

Das aufstrebende Unternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, BC, betreut aktuell zwei sehr aussichtsreiche Projekte: Im westlich zentralen Yukon verfügt das Unternehmen über die "Rude Creek Gold Liegenschaft" und in Ontario über die "Kenora Gold Liegenschaft". Da das Unternehmen großen Wert auf die Einhaltung der eigenen Ansprüche legt, plant es sein Liegenschaftsportfolio zu erweitern.

Der hohe Maßstab an Qualität und Kompetenz ist dabei das Fundament ihres Bestrebens.

An der "Canadian Securities Exchange" ist der Junior-Explorer unter dem Aktiensymbol "MAKA" gelistet. In Deutschland ist die Gesellschaft unter der

WKN: A2P369 und unter der ISIN: CA56086L1022 zu finden.

Anleger- Metriken.de

Disclaimer: Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die Anleger-Metriken auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments ausnahmslos mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Jeglicher Haftungsanspruch auch für ausländische Aktienempfehlungen, Derivate und Fondsempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen. Obwohl die in den Analysen und Markteinschätzungen von Anleger-Metriken enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen.

Alle in dem vorliegenden Report zu Makara Mining Corp. geäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Risiken durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Autors unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Aussagen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen von Anleger- Metriken verlassen und nur auf Grund der Lektüre des Reports Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Anleger-Metriken ist kein registrierter oder anerkannter Finanzberater. Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider, die durch Artikel 5 des Grundgesetzes gedeckt ist und dürfen keineswegs als Anlageberatung gedeutet werden. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. Bevor in Wertschriften oder sonstige Anlagemöglichkeiten investiert wird, sollte jeder einen professionellen Anlageberater konsultieren und erfragen, ob ein derartiges Investment Sinn macht oder ob die Risiken zu groß sind. Anleger-Metriken übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Verlässlichkeit der Informationen und Inhalte, die sich in diesem Report oder auf unserer Webseite befinden, von Anleger-Metriken verbreitet werden oder durch Hyperlinks von Anleger-Metriken aus erreicht werden können (nachfolgend Service genannt). Der Leser versichert hiermit, dass dieser sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und Anleger-Metriken keine Haftung übernimmt. Anleger-Metriken behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche auf Anleger-Metriken bereitgestellt werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Anleger-Metriken schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so wie sie ist" zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung. Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann Anleger-Metriken nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind. Der Service von Anleger-Metriken darf keinesfalls als persönliche oder auch allgemeine Beratung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der bei Anleger-Metriken abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Die von Anleger-Metriken zugesandten Informationen oder anderweitig damit im Zusammenhang stehende Informationen begründen somit keinerlei Haftungsobligo. Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass es sich bei den veröffentlichten Beiträgen um keine Finanzanalysen nach deutschem Kapitalmarktrecht, sondern um journalistische und werbliche Beiträge handelt.

Offenlegung der Interessen: Die auf den Webseiten von Anleger-Metriken veröffentlichten Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen erfüllen grundsätzlich werbliche Zwecke und werden von den jeweiligen Unternehmen oder sogenannten third parties bezahlt. Aus diesem Grund muss allerdings die Unabhängigkeit der Analysen in Zweifel gezogen werden. Diese sind per definitionem nur Informationen.

Dies gilt auch für die vorliegende Studie zu Makara Mining Corp.. Die Erstellung und Verbreitung des Berichts wurde vom Unternehmen bzw. von dem Unternehmen nahestehenden Kreisen in Auftrag gegeben und entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Anleger-Metriken und/oder mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft (Makara Mining Corp.) bzw. mit deren Aktionären eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von Anleger-Metriken zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Anteile an Wertpapieren/ Aktienbeständen in Makara Mining Corp., welche im Rahmen der jeweiligen Publikation besprochen werden, halten. Es besteht die Absicht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen. Anleger-Metriken handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die ihrerseits signifikante Aktienpositionen halten. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Die Publikationen von Anleger-Metriken sollten somit nicht als unabhängige Finanzanalysen oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenskonflikte vorliegen. Die in den jeweiligen Publikationen von Anleger-Metriken angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen, kommt es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung.

Natürlich gilt es zu beachten, dass Makara Mining Corp. in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Die Gesellschaft weist noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was gleichzeitig reizvoll wie riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es dem Unternehmen nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting drohen.

Es gibt keine Garantie dafür, dass sich die Prognosen der Experten und des Managements tatsächlich bewahrheiten. Damit stellt Makara Mining Corp. einen Wechsel auf die Zukunft aus. Wie bei jedem Micro Cap gibt es auch hier die Gefahr des Totalverlustes, wenn sich die hohen Erwartungen des Managements nicht auf absehbare Zeit realisieren lassen. Deshalb dient Makara Mining Corp. nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot. Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Der erfahrene Profitrader, und nur an diesen und nicht etwa an unerfahrene Anleger und LOW-RISK Investoren richtet sich unsere Empfehlung, findet in Makara Mining Corp. aber einen hochattraktiven spekulativen Wert, der über ein extremes Vervielfachungspotenzial verfügt.

