Generalversammlung Von Apicorp Ratifiziert Bahnbrechende Erhöhung Des Abrufbaren Kapitals Auf 8,5 Mrd. Usd - Beleg Der Starken Unterstützung Und Des Langfristigen Engagements Der Aktionäre

^ DGAP-News: APICORP / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Generalversammlung Von Apicorp Ratifiziert Bahnbrechende Erhöhung Des Abrufbaren Kapitals Auf 8,5 Mrd. Usd - Beleg Der Starken Unterstützung Und Des Langfristigen Engagements Der Aktionäre

20.04.2020 / 18:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

GENERALVERSAMMLUNG VON APICORP RATIFIZIERT BAHNBRECHENDE ERHÖHUNG DES ABRUFBAREN KAPITALS AUF 8,5 MRD. USD - BELEG DER STARKEN UNTERSTÜTZUNG UND DES LANGFRISTIGEN ENGAGEMENTS DER AKTIONÄRE

- Erhöhung des abrufbaren Kapitals von 1 Mrd. USD auf 8,5 Mrd. USD

- Grundkapital und gezeichnetes Kapital ebenfalls auf 20 Mrd. USD bzw. 10 Mrd. USD erhöht

- Zusätzlicher Transfer von 500 Mio. USD aus den allgemeinen Reserven und Gewinnrücklagen des Unternehmens auf das ausgegebene und voll einbezahlte Kapital

- Die Ankündigung folgt auf die Bekanntgabe der Geschäftsergebnisse von APICORP für 2019, nach denen die wiederkehrenden Nettoeinnahmen um 17 % auf 112 Mio. USD gestiegen sind

Dammam, Saudi-Arabien, 20. April 2020: Wie die Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), eine multilaterale Institution für Entwicklungsfinanzierung, heute bekannt gab, haben die Aktionäre im Rahmen der Jahreshauptversammlung eine bahnbrechende Erhöhung des abrufbaren Kapitals auf 8,5 Mrd. USD sowie eine signifikante Erhöhung des Grund- und des gezeichneten Kapitals ratifiziert. Diese stärkste Erhöhung in der Geschichte des Unternehmens folgt den Empfehlungen des Board of Directors von APICORP.

Image link: https://bit.ly/2xJocBH Image link: https://bit.ly/2yquAhl Image link: https://bit.ly/3eFUvSS Image link: https://bit.ly/2zgEH8M

Die Kapitalaufstockung untermauert das langfristige Engagement des Unternehmens in Hinblick auf nachhaltiges Wachstum zum Nutzen seiner Mitgliedsländer. Die Erhöhung des abrufbaren Kapitals bedeutet eine weitere Stärkung der finanziellen Nachhaltigkeit und Stabilität von APICORP sowie seiner Gesamtfinanzlage.

Das Grundkapital des Unternehmens und das gezeichnete Kapital wurden ebenfalls auf 20 Mrd. USD bzw. auf 10 Mrd. USD aufgestockt. Darüber hinaus wurden 500 Mio. USD aus den allgemeinen Reserven und Gewinnrücklagen des Unternehmens auf das ausgegebene und voll einbezahlte Kapital transferiert.

Dr. Ahmed Ali Attiga, Chief Executive Officer der APICORP, erklärte: "Wir befinden uns in der nächsten Wachstumsphase von APICORP, in der wir uns auf den langjährigen Ruf des Unternehmens als vertrauenswürdiger Finanzpartner der arabischen Energiebranche stützen können. Die ratifizierte Kapitalaufstockung versetzt APICORP in die Lage, ihr strategisches Mandat durch Realisierung nachhaltiger, wirksamer Entwicklungsprojekte und Unterstützung von Investitionsmaßnahmen zu erfüllen. Ich weiß das ausgeprägte Vertrauen der Aktionäre in die APICORP und ihre Bereitschaft, sie auf ihrem Wachstumskurs im regionalen Energie- und Erdölsektor zu unterstützen, sehr zu schätzen."

Dr. Sherif Elsayed Ayoub, Chief Financial Officer der APICORP, ergänzte: "Die Kapitalerhöhung stellt einen der Eckpfeiler in den Wachstumsplänen von APICORP gemäß unserer vom Vorstand genehmigten Risikobereitschaft und unserer Fünf-Jahres-Geschäftsstrategie dar. Diese Pläne sehen eine Erhöhung unserer Kredit- und Investitionskapazität vor, mit der wir den kontinuierlich wachsenden Bedürfnissen unserer Partner aus dem öffentlichen und privaten Bereich des Energiesektors besser gerecht werden wollen. Eine solch bemerkenswerte Demonstration der Unterstützung durch unsere Mitgliedsländer festigt auch den Ruf der APICORP als eine finanziell solide, kapitalkräftige, hoch liquide und durchgehend rentable MEB."

APICORP hat kürzlich ihre Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2019 vorgelegt: Demnach verzeichnete die APICORP im Vergleich zum Vorjahr starke Ergebnisse, darunter einen Anstieg der wiederkehrenden Nettoeinnahmen im Jahresvergleich um 17 % auf 112 Mio. USD gegenüber 96 Mio. USD zum Jahresende 2018. Die starke Rentabilität der APICORP im Jahr 2019 wurde von den Sparten Corporate Banking und Treasury sowie Capital Markets getragen, deren Bruttoerträge im Jahresvergleich um 32 % bzw. 24 % auf 201 Mio. USD bzw. 80 Mio. USD stiegen.

-ENDE-

Weitere Auskünfte erteilt:

Hassan Al-Jundi APICORP Mobil: +966 55 8012942 E-Mail: haljundi@apicorp.org

Zeeshan Masud Daniel Chinoy Weber Shandwick Weber Shandwick Mobil: +971 55 918 6751 Mobil: +971 50 255 3402 E-Mail: zmasud@webershandwick.com E-Mail: dchinoy@webershandwick.com

Über die APICORP: Die Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) ist eine multilaterale Institution zur Finanzierung von Erschließungsprojekten, die 1975 durch einen internationalen Vertrag zwischen den zehn arabischen erdölexportierenden Ländern gegründet wurde. Ihr Ziel ist es, die Entwicklung des Energiesektors und der Erdölindustrie in der arabischen Welt zu unterstützen und zu fördern. Die APICORP übernimmt Kapitalbeteiligungen und bietet Projektfinanzierung, Handelsfinanzierung sowie Beratungs- und Forschungsdienstleistungen. Die APICORP wird von Moody's mit einem Rating von "Aa2" mit stabilen Aussichten bewertet und unterhält ihren Hauptsitz in Dammam, Königreich Saudi-Arabien.

Nähere Informationen sind verfügbar unter: www.apicorp.org

Informationsmaterial ist außerdem unter folgenden Links verfügbar:

20.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1025707 20.04.2020

°