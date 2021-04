DGAP-News: Netfonds AG: Asset Wachstum YTD um 1 Mrd. Euro auf 18,2 Mrd. Euro, im Vorjahresvergleich +3,5 Mrd. Euro (+37%) (deutsch)

Netfonds AG: Asset Wachstum YTD um 1 Mrd. Euro auf 18,2 Mrd. Euro, im Vorjahresvergleich +3,5 Mrd. Euro (+37%)

^ DGAP-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Sonstiges Netfonds AG: Asset Wachstum YTD um 1 Mrd. Euro auf 18,2 Mrd. Euro, im Vorjahresvergleich +3,5 Mrd. Euro (+37%)

06.04.2021 / 14:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 06. April 2021- Per Ultimo März 2021 konnte die Netfonds AG abermals einen neuen Höchststand der administrierten Assets erreichen. So legten im laufenden 1. Quartal die Assets im Depotgeschäft um 0,8 Mrd. Euro (+6,5%) auf insgesamt 13,05 Mrd. Euro zu. Gegenüber dem Vorjahr, das von der Marktkorrektur des ersten Lockdowns geprägt war, beträgt das Plus 37%. Hiervon entfallen bereits 1,81 Mrd. Euro (+50%) auf Assets under Management (Privatkunden und Fondsmanagement). Ebenso konnte der Bereich Fonds-Advisory ausgebaut werden. Mit einem Wachstum von 0,80 Mrd. Euro auf rund 5 Mrd. Euro ist der Bereich um ca. 19% gegenüber dem Vorjahr gewachsen. In Summe administrierten die Unternehmen der Netfonds Gruppe zum Ende des 1. Quartals Assets in Höhe von 18,2 Mrd. Euro.

Für das Jahr 2021 stehen die Weichen weiterhin auf Wachstum. Die Depoteröffnungszahlen liegen im laufenden Jahr nochmals über den Zahlen des starken Vorjahres. Deutliches Wachstum erwartet die Netfonds Gruppe in 2021 weiterhin im Bereich Regulatorik (Haftungsdach, Fonds-Advisory und Fondsmanagement) sowie ganz besonders im Versicherungsbereich durch den Start des Belegschafts-Geschäfts.

Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Mit mehr als 250 Mitarbeitern (Stand 31.12.2020) meldete das Unternehmen einen vorläufigen Konzernumsatz von 144,7 Mio. Euro für das Jahr 2020. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.

Kontakt

Aud Wiese Investor Relations Netfonds AG Heidenkampsweg 73 20097 Hamburg

Tel.: +49 /40 /822 267 -314 E-Mail: awiese@netfonds.de

06.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Netfonds AG Heidenkampsweg 73 20097 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 822267 0 E-Mail: info@netfonds.de Internet: www.netfonds.de

ISIN: DE000A1MME74

WKN: A1MME7 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access) EQS News ID: 1181376

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1181376 06.04.2021

°