DGAP-News: Noratis AG startet erfolgreich in 2022 (deutsch)

Portfolio in Münster mit 239 Wohneinheiten veräußert

Eschborn, 27. Januar 2022. Die Noratis AG, ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2022 gestartet. Die zu den führenden Bestandsentwicklern von Wohnimmobilien in Deutschland zählende Gesellschaft hat ihr Immobilienportfolio in Münster (Westfalen), im nördlichen Stadtteil Coerde, mit 239 Wohneinheiten und einer Gesamtmietfläche von rund 19.000 Quadratmetern veräußert. Der Nutzen-und Lastenübergang wird voraussichtlich noch im ersten Halbjahr 2022 erfolgen. Käufer ist mit einem institutionellen Investor aus dem Rhein-Main-Gebiet ein langjähriger Geschäftspartner der Noratis AG. Der Investor plant, die Liegenschaften langfristig im Bestand zu halten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Noratis AG forciert ihren Wachstumskurs und setzt deshalb verstärkt auf den Ausbau des Immobilienbestands sowie die Bestandshaltung. Der Verkauf von erfolgreich entwickelten Immobilien ist jedoch weiterhin Teil der Geschäftsstrategie. "Durch unsere inzwischen erreichte Portfoliogröße können wir am Markt flexibel agieren - entweder profitieren wir von den attraktiven Mietrenditen der von uns entwickelten Immobilienbestände oder realisieren durch die Veräußerung den Mehrwert aus der Bestandsentwicklung", erklärt André Speth, CFO der Noratis AG.

Der Verkauf des Portfolios ist für das Unternehmen ein wichtiger Meilenstein in Hinblick auf die intern für das Geschäftsjahr 2022 gesetzten Ziele.

Über Noratis:

Die Noratis AG (www.noratis.de) ( ISIN: DE000A2E4MK4 , WKN: A2E4MK, "Noratis") ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter, Selbstnutzer & Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Aktionären, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner:

Noratis AG Florence-Anne Kälble, Kommunikationsmanagerin 069-170 77 68 20 presse@noratis.de

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH Dr. Sönke Knop T +49 (0)69 905 505 51 E noratis@edicto.de Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main

