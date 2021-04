UET AG vereinbart strateg. Kooperation mit US Unternehmen Telco Systems mit dem Ziel die Entwicklung + Implementierung von Technologien zur Virtualisierung in Telekommunikationsnetzen zu beschleunigen

Die UET United Electronic Technology AG ( ISIN: DE000A0LBKW6 ), Eschborn, gibt bekannt, dass ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft albis-elcon (Geschäftsbereich SYSTEMS), ein führender Anbieter von Gigabit - Systemen für optische und mobile Telekommunikationsnetze, eine strategische Allianz mit Telco Systems geschlossen hat. Telco Systems, ist ein führender Anbieter innovativer Network Edge-Lösungen für Kommunikationsinfrastruktur und Service-Management. Beide Unternehmen werden gemeinsam an der Entwicklung von Technologien, Systemen und Lösungen zur Virtualisierung von Funktionen in Netzwerken arbeiten und ihnen zum Durchbruch und zur Beschleunigung von Rollouts in Telekommunikationsnetzen verhelfen. albis-elcon bringt seine neue uSphir-Serviceplattform auf den Markt, die bestehende und neue Hardware-, Software- und Managementkomponenten beider Kooperationspartner enthält.

Mit der Technologie von Telco Systems als Add-on zur albis-elcon uSphir-Serviceplattform können virtualisierte Netzwerkfunktionen (VNFs) von Drittanbietern auf vorhandenen Netzwerkgeräten und neuen offenen und standardisierten Geräten (Anmerkung: White Box) innerhalb von Minuten konfiguriert und bereitgestellt werden. Die Technologie ermöglicht Telekommunikationsbetreibern, durch die Verwendung von uSphir, schnell neue virtualisierte Businessdienste mit zentraler Verwaltung und durchgehender Orchestrierung bereitzustellen. Dabei kann auf Systemen von Intel- und Arm-basierten Prozessoren aufgesetzt. uSphir ist auch für den Einsatz in öffentlichen und privaten Cloud-Umgebungen verfügbar.

Der strategische Partnerschaft zwischen albis-elcon und Telco Systems sind umfangreiche, gemeinsame Tests betreffend Integration und spezifischen Marktanforderungen vorausgegangen. Kunden werden damit neueste Cloud-Computing-Technologien nutzen können.

"Der Übergang zu Next-Generation-Architekturen mit dynamischen Serviceangeboten, die auf virtualisierten Funktionen basieren, erfordert einen neuen netzwerk- und lösungsorientierten Ansatz, für die die innovative Virtualisierungstechnologie von Telco Systems im Bereich Cloud Computing einen signifikanten Mehrwert bietet", betont Werner Neubauer, CEO von albis-elcon. "Telco Systems ist weltweit führend auf seinem Markt und große Anbieter wie Arm und CheckPoint nutzen dessen Technologie seit vielen Jahren in ihren Produkten. Unsere Partnerschaft mit Telco Systems beschleunigt die Verfügbarkeit neuer Technologien und neuer Servicemodelle für unsere Kunden".

"Die Netzwerkgrenze ist eindeutig die Zukunft virtualisierter Business Services und gemeinsam mit albis-elcon verfolgen wir bereits Geschäftschancen bei mehreren Tier-1-Betreibern in Europa und Lateinamerika", ergänzt Ariel Efrati, CEO von Telco Systems. "Unsere Zusammenarbeit mit albis-elcon wird die Marktposition beider Unternehmen durch noch stärkere Präsenz und breitere globale Abdeckung bedeutend stärken. Telekommunikationsunternehmen und MSPs können den reichen Erfahrungsschatz unserer Unternehmen auf dem Gebiet von Netzwerken nutzen und schnell von neuen virtualisierten Geschäftsdiensten profitieren".

