DGAP-News: XIGEM Technologies: Xigem Technologies richtet Advisory Board ein (deutsch)

Avi Greenspoon als erstes Mitglied ernannt

Toronto, 22. April 2021 - Xigem Technologies Corporation (CSE:XIGM) (FWB:2C1) ("Xigem" oder das "Unternehmen"), ein Technologieanbieter für die aufstrebende Telearbeits- und Remote-Work-Anwendungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen ein Advisory Board eingerichtet hat, das als strategische Ressource für die Unternehmensführung dienen soll. Herr Avi Greenspoon wurde als erstes Mitglied ernannt.

Herr Greenspoon ist derzeit Executive Vice President und General Counsel von III Dune Capital Partners Limited. Bevor er zu III Dune wechselte, war er Partner bei Goodmans LLP, einer führenden Anwaltskanzlei in Toronto. Dort war er auf Gesellschafts- und Wertpapierrecht spezialisiert. Herr Greenspoon wurde von The Canadian Legal Lexpert Directory mehrfach als führender Anwalt im Bereich Corporate Mid-Market (Mittelstand) ausgezeichnet. Er erwarb sein Bachelor of Laws-Diplom von der Osgoode Hall Law School und erhielt im Jahr 1993 seine Zulassung als Rechtsanwalt in Ontario. Herr Greenspoon saß zuvor in einer Reihe von Board of Directors von börsennotierten Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen.

"Wir freuen uns sehr, Avi in unserem Advisory Board willkommen zu heißen. Seine Erfahrung in der Beratung und Führung von Unternehmen bei der erfolgreichen Bewältigung ihres Wachstums wird beim Aufbau von Xigem von großem Wert sein", meint Brian Kalish, Mitbegründer und CEO von Xigem Technologies.

Im Advisory Board von Xigem werden Mitglieder mit einem breiten Spektrum an Fähigkeiten und Erfahrungen zusammenkommen, um neutrale Perspektiven zu strategischen Angelegenheiten zu bieten. Die Mitglieder werden das Unternehmen im Hinblick auf Markt- und Branchentrends beraten, wobei ein Schwerpunkt auf Chancen für die Unternehmens- und Geschäftsentwicklung liegen wird. Das Advisory Board wird zur Erkundung neuer Geschäftsparadigmen anhalten und den Governance-Rahmen des Unternehmens unterstützen, um ein nachhaltiges und beständiges Wachstum zu ermöglichen.

Das Unternehmen erwartet, in den kommenden Wochen die Berufung zusätzlicher Mitglieder in das Advisory Board bekannt zu geben.

Über Xigem Technologies Corporation

Xigem Technologies Corporation (CSE:XIGM) wurde in Toronto (Ontario) gegründet und ist so aufgestellt, dass es als eine führende SaaS-Technologie-Plattform der aufstrebenden nahezu eine Billion Dollar schweren Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft eine Software bereitstellt, die die Kapazität, Produktivität und den dezentralen Gesamtbetrieb für Unternehmen, Konsumenten und andere Einrichtungen verbessert. Beginnend mit "iAgent", der patentierten Technologie des Unternehmens, gibt das Portfolio von Xigem Organisationen, Unternehmen und Konsumenten die notwendigen Werkzeuge an die Hand, um in einer breiten Palette von Telearbeits-, Lern- und Behandlungsumgebungen Erfolg haben.

