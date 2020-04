DGAP-News: Zum Schutz von Personal und Kunden: sensalytics aus Stuttgart unterstutzt ALDI SUD mit automatisierter Zugangskontrolle (deutsch)

Zum Schutz von Personal und Kunden: sensalytics aus Stuttgart unterstutzt ALDI SUD mit automatisierter Zugangskontrolle

Die Corona-Pandemie stellt die aktuell geoffneten stationaren Handler (Lebensmittelhandler, Discounter, Bau-, Drogerie-Markte und Apotheken) vor enorme Herausforderungen, um die Abstandsregeln innerhalb der Laden einzuhalten und Auslastungshochstgrenzen nicht zu uberschreiten. Bei manchen Handlern zahlt das Personal an den Eingangsturen der Geschafte die Besucher, bei anderen darf ein Kunde nur mit Einkaufswagen den Laden betreten. Dies wiederum kontrolliert ein Angestellter, wodurch sich Schlangen vor den Geschaften bilden und Unmut bei den Kunden entsteht.

Sensalytics aus Stuttgart hat eine automatisierte Zugangskontrolle entwickelt, die einfach, 100% DSGVO- konform, kostengunstig und effizient Personen beim Ein- und Ausgang uber Sensoren erfasst und die entsprechende Auslastung des Ladens in Echtzeit misst. Einlassbeschrankungen konnen durch die sensalytics Losung ohne zusatzliches Personal umgesetzt werden. Das System informiert das Filialpersonal per App, SMS oder automatisierten Festnetzanrufen uber Schwellwerte. Sensalytics schutzt und entlastet auf diese Weise das Personal und steigert gleichzeitig den Schutz fur die Kunden wahrend ihres Einkaufs. Es ist geplant, die Auslastungssituation der Ladenflache uber ein Ampelsystem oder eine Bildschirmdarstellung den Kunden anzuzeigen.

ALDI SUD stattet seit Mitte April etwa die Halfte der Filialen mit Sensoren von sensalytics aus. Im Abstand von nicht mal einer Woche ist die automatisierte Zutrittskontrolle in den ersten Filialen installiert und live geschaltet worden.

"Mit sensalytics haben wir eine intelligente, effektive Losung fur die Einlasskontrolle, ganz ohne komplizierte Installation gefunden. Damit konnen wir unsere Filialen entlasten und gleichzeitig unsere Kunden und Mitarbeiter zusatzlich schutzen", sagt Malte Kuhn, Leiter Projektmanagement bei der ALDI SUD Regionalgesellschaft Aichtal.

Neben der automatisierten Zutrittskontrolle bietet die sensalytics Losung zahlreiche weitere Funktionalitaten. Gleichermaßen kann auch der Handel das System unter anderem fur eine effizientere Personalplanung und Warteschlangevorhersagen einsetzen. Geschaftsfuhrer und Grunder der sensalytics, Omar Tello, erganzt: "Sensalytics ist als Frequenzmessungs- und Laufweganalysenplattform im Handel, auf Flughafen und fur Messen sehr erfolgreich im Einsatz. Unser Modul zur Auslastungserfassung und Vorhersage wurde bis dato in Restaurants und Kantinen zur Steuerung von Besuchern und Personal genutzt.

Wir freuen uns daruber, dass wir mit dieser Losung die "automatisierte Zutrittskontrolle" schnell und effizient fur den Handel bereitstellen konnten. Sie bietet eine konkrete Erleichterung im Umgang mit der Corona-Pandemie wahrend des Lockdowns und unterstutzt die Handler auch danach, die behordlichen Gesundheitsschutzvorgaben einzuhalten."

sensalytics ist das Produkt der tectuality GmbH. Finanziert wird die tectuality GmbH von der Willendorff Technologies GmbH mit ihren Investoren.

"Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern für Analytics-Lösungen, arbeitet sensalytics in Echtzeit, was überhaupt die Voraussetzung dafür ist, dass konkrete Handlungsmaßnahmen automatisch und sekundenschnell an die Mitarbeiter des Händlers geschickt werden können. Wir sind stolz darauf, sensalytics in unserem Portfolio zu haben und freuen uns für das gesamte sensalytics-Team." (Yorck v. Obernitz, Gechäftsführer Willendorff Technologies)

Uber sensalytics

Die seit 2016 operative tectuality GmbH hat ihren Firmensitz in Stuttgart und bietet erfolgreiches Real- World-Tracking. Von den weltweit uber 300 Kunden wird das Unternehmen gerne als "Google Analytics der echten Welt" bezeichnet. Von Online-Tracking-Experten gegrundet, ubertragt die sensalytics die Analysewerkzeuge der Online-Welt in die echte Welt. Der stationare Handel und Dienstleister aus zahlreichen Branchen (Messen, Flughafen, Bahnhofe, Shopping Center etc.) nutzen somit den Mehrwert von Daten und Datenanalysen. Dank der eigen entwickelten Softwareplattform erfasst und analysiert die sensalytics gemessene Bewegungs- und Frequenzdaten. Die sensalytics macht Komplexes einfach. Kunden erhalten aussagekraftige und verstandliche Informationen, um in Echtzeit die richtigen Business Entscheidungen zu treffen. Als branchenubergreifendes Analytics-System ist die sensalytics einen Schritt voraus und technologisch fuhrend.

tectuality GmbH (sensalytics) Liebknechtstr. 33, 70565 Stuttgart, www.sensalytics.net presse@sensalytics.net +49 711 2195 299 2

Über Willendorff Technologies GmbH:

Willendorff Technologies ist eine Beteiligungsgesellschaft, die in B2B Software as a Service Unternehmen in der Seed-Phase investiert, operativ unterstützt und in die Wachstums-Phase begleitet. Mit den Software-Lösungen der Portfoliounternehmen ist ein umfangreiches EcoSystem aufgebaut worden, welche zur Digitalisierung von Kundenbeziehungen am Point of Sale im stationären Handel führen. Mit den Technologien werden analoge Einzelhändler wettbewerbsfähig im Umfeld von Digitalisierung und E-Kommerzialisierung.

Willendorff Technologies GmbH: Irina Perger (Head of IR) Stollbergstr. 22 80539 München Irina.Perger@Willendorff.com www.willendorff.com +491716927850

