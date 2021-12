Die größten Probleme bei der Richtungsänderung von Facebook zu Meta

Sein Kerngeschäft könnte den Übergang ins Metaversum schwierig machen.

Große Tech-Unternehmen haben in der Vergangenheit versagt, wenn es um Paradigmenwechsel ging.

Kleinere, disruptive Unternehmen könnten bessere Chancen auf eine Zukunft im Metaversum haben.

Wichtige Punkte

Vor ein paar Wochen hat Facebook seine Namensänderung in Meta Platforms bekannt gegeben. Damit signalisiert das Unternehmen Investoren und Mitarbeitern, dass seine Zukunft nicht nur in den sozialen Medien liegt, sondern auch im Aufbau des Metaverse.

Es gibt viele Debatten darüber, was genau das Metaverse ist und welche Geräte und Plattformen es umfasst. Zumindest ist es ein neues Paradigma für die Technologie jenseits der Smartphone- und Social-Media-gesteuerten Welt, die wir heute haben. Aber wird Meta das Metaverse in die Welt bringen oder wird es mit Herausforderungen konfrontiert, die große Tech-Unternehmen seit Jahrzehnten beschäftigen?

Metas Vision ist nicht das Problem

Große Unternehmen wie Facebook haben in der Vergangenheit große technologische und strategische Umwälzungen kommen sehen. Die Disruption zu sehen und an ihr teilzuhaben sind zwei verschiedene Dinge, und großen Tech-Aktien fällt es in der Regel schwer, sich für das Paradigma der Zukunft umzugestalten, selbst wenn sie es vorhersehen.

Schwierig und manchmal sogar unmöglich ist es, ein Unternehmen komplett neu auszurichten, um von dem nächsten Paradigma zu profitieren, ohne die Kernkultur und die Überzeugungen aufzugeben, die ein Unternehmen im heutigen Paradigma erfolgreich machen. IBM hat zum Beispiel die PC-Revolution kommen sehen und versucht, diesen Bereich zu dominieren. Aber das Unternehmen konnte es nicht alleine schaffen und entschied sich, das Betriebssystem für seine Computer an Microsoft auszulagern, was letztendlich dazu führte, dass Microsoft ein Tech-Riese wurde und IBM in den Hintergrund trat.

Wird Meta in der Lage sein, einiges von dem, was es über den Aufbau eines Social-Media- und Werbegiganten gelernt hat, umzuwandeln, um ein Unternehmen zu werden, das sich am Metaverse orientiert?

Die Demographiegruppe von Facebook passt vielleicht nicht zu den Early Adopters des Metaverse

Seien wir ehrlich: Die Nutzerbasis von Facebook ist älter als der durchschnittliche frühe Anwender von Technologien, die das Metaverse ermöglichen werden. Laut Statista sind 53,3 % der Facebook-Nutzer in den USA 35 Jahre oder älter. Zum Vergleich: Bei Snapchat sind nur 34 % der Nutzer 36 Jahre oder älter.

Gerade Meta weiß, dass die frühen Nutzer den Grundstein für eine langfristig größere und profitablere Nutzung legen. Facebook begann auf dem College-Campus und wird heute von allen Generationen von Nutzern verwendet. Aber ohne diese jungen Nutzerinnen und Nutzer hätte das Unternehmen nicht überleben können.

Die Unternehmen und Menschen, die im Bereich AR/VR/Web3/Krypto die Infrastruktur für das Metaversum und die Nutzer dieser Dienste aufbauen werden, folgen in der Regel der gleichen Demographiegruppe, mit der Facebook gestartet ist. Sie sind jung und auf der Suche nach bahnbrechenden Möglichkeiten. Wenn es darum geht, das Metaverse aufzubauen, scheint es schwierig zu sein, das auf einem der wertvollsten Unternehmen der Welt aufzubauen.

Das Geschäft von Facebook lässt sich möglicherweise nicht auf das Metaverse übertragen

Die größte Herausforderung für Meta ist wahrscheinlich, dass sich seine Kernprinzipien und sein Geschäft nicht gut auf das Metaversum übertragen lassen. Vom Grundsatz her basiert Facebook auf der Idee, dass alle Verbindungen gut sind und daher mehr Verbindungen zwangsläufig gut sind. Die Facebook-App ist das Zentrum dieser Verbindungen rund um den Globus, aber Instagram und WhatsApp folgen demselben Prinzip.

Es ist unwahrscheinlich, dass sich das Mantra „mehr Verbindungen sind gut“ gut auf das Metaversum übertragen lässt. Wenn Nutzer eine digitale Verkörperung haben, werden sie dann Kommentare von verkörperten Fremden haben wollen oder werden kleinere Netzwerke oder Ökosysteme besser sein? In diesem Sinne könnte der soziale Graph eines Unternehmens wie Twitter, der eine kuratierte Liste von Personen ist, denen die Nutzer folgen, oder Clubs, denen die Nutzer angehören oder in die sie eintreten, ein besserer Weg sein, um die Verbindungen im Metaverse zu betrachten, als der von Facebook. Die NFTs des Bored Ape Yacht Clubs sind ein großartiges Beispiel dafür. Sie haben einen „Club“ geschaffen, für dessen Mitgliedschaft Investoren bereit sind, Millionen von Dollar auszugeben, weil er exklusiv und dezentralisiert ist.

Die sozialen Netzwerke von Facebook, die für die Außenwelt verschlossen sind, sind im nächsten Paradigma vielleicht nicht mehr so begehrt. Einzelpersonen können ihr Facebook-Profil nicht zu Microsoft, auf ihr iPhone oder in ihre Ethereum-Brieftasche mitnehmen. Wenn das Metaverse interoperabel sein soll, was CEO und Gründer Mark Zuckerberg ausführlich diskutiert hat, spricht nichts dafür, dass ein zentralisiertes Unternehmen wie Facebook das richtige Unternehmen für den Aufbau dieser Plattform ist.

Auch die wirtschaftlichen Interessen von Meta sind möglicherweise nicht für das Metaverse geeignet. Facebook verdient sein Geld mit Werbung; werden die Leute Werbung im Metaverse wollen? Wir wissen, dass Oculus bereits Werbung in VR-Headsets testet, also wird das gleiche Geschäftsmodell derzeit auf das Metaversum übertragen.

Kann Meta erfolgreich sein, wo andere Tech-Giganten gescheitert sind?

Unternehmen machen oft den Fehler, dass sie das, was sie in einem aktuellen Paradigma erfolgreich macht, auf ein neues Paradigma übertragen. Doch der neue Wandel erfordert oft ein neues Denken. Es ist fraglich, ob die Fähigkeiten und die Kultur von Meta den Anforderungen des Metaversums entsprechen.

Wenn irgendjemand das Schiff von Facebook so steuern kann, dass es wirklich Meta wird, dann ist es Zuckerberg. Ich habe jedoch meine Zweifel, dass selbst ein großartiger Gründer das Metaverse so dominieren kann, wie er es sich erhofft.

Der Artikel Die größten Probleme bei der Richtungsänderung von Facebook zu Meta ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

