Dies sind die besten 3 Dividenden-ETFs des Jahres 2019, von denen wir 1 vorgestellt hatten!

Dividenden-ETFs sind wahrscheinlich eine der besten Anlagen unter den vielen Tausend Fonds am Markt. Sie streuen meist sehr breit über viele Branchen und setzen automatisch (aufgrund der Dividendenrendite) immer auf relativ moderat bewertete Aktien. Achten sie zudem noch auf die Dividendenkontinuität, sinkt darüber hinaus die Fondsvolatilität.

Auch im Jahr 2019 schnitten alle ETFs dieser Kategorie (Dividenden) positiv ab. Dabei reichten die Ergebnisse von 7,9 % (für den schlechtesten) bis hin zu 39,7 % (für den besten Fonds) (28.12.2019). Aber welche waren die besten Dividenden-ETFs und warum schnitten sie so gut ab?

1. Fidelity US Quality Income ETF

Amerikanische Aktien erlebten 2019 ein regelrechtes Boomjahr, obwohl dies fast niemand erwartet hatte. Zunehmende Zölle, der Brexit und die nicht mehr ganz niedrigen Bewertungen schreckten viele Anleger ab. Hier zeigt sich einmal mehr, wie sehr Psychologie und Börse zusammenhängen.

Der Fidelity US Quality Income ETF investiert physisch (setzt keine Swaps ein) in mittel- bis große US-Unternehmen, die Dividenden ausschütten und bestimmte fundamentale Kriterien erfüllen. Derzeit befinden sich 114 Aktien im Fonds. Darunter so bekannte Namen wie Apple, Microsoft, Verizon oder Comcast. Der ETF hat bisher 757 Mio. Euro (28.12.2019) eingesammelt, wobei die jährlichen Kosten gerade einmal 0,3 % betragen.

Sollte der Anleger hier zugreifen? Nicht unbedingt, denn schaut man sich die gekauften Aktien an, ist schnell feststellbar, dass die Dividendenrenditen nur noch mager ausfallen. Zudem konnte der Fonds bisher nur leicht besser als der Vergleichsindex S&P 500 abschneiden.

2. WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF

Dieser Fonds investiert weltweit in Dividendenwerte, die gute Kapitalrenditen und hohe Wachstumsprognosen aufweisen. Etwa 50 % der Firmen stammen dabei aus den USA. Hier finden sich mit Microsoft und Apple ähnliche Positionen wie im Fidelity-Fonds, aber auch Werte mit immer noch hoher Dividendenrendite wie Roche, British American Tobacco oder Unilever.

Die Kosten liegen jährlich bei 0,38 %, der Fonds investiert ebenfalls physisch und das aktuelle Fondsvolumen beträgt derzeit 55 Mio. Euro (28.12.2019). Die gute Performance von über 37 % (28.12.2019) resultierte aus einer hohen Gewichtung der US-Aktien, aber nicht nur, denn weitere 50 % der Aktien wurden aus europäischen und asiatischen Märkten gewählt.

Die Strategie hatte hier also den Haupteinfluss auf die gute Entwicklung. Seit Auflegung (im Jahr 2016) ist der ETF schon um über 66 % gestiegen (28.12.2019) und hat den S&P-500-Index dabei leicht übertroffen. Wer ihn gern kaufen möchte, sollte eine Korrektur abwarten, um dann vom nächsten Aufschwung zu profitieren.

Und nun zum drittbesten Dividendenfonds aus dem Jahr 2019.

3. SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF

Diesen Fonds hatte ich bereits im Dezember 2018 vorgestellt. Dividendenaristokraten sind die beste Wahl, um fundamental in Aktien zu investieren. Selbst Warren Buffett setzt erfolgreich auf diese Werte. Hier sind nach einer Korrektur starke Kurssteigerungen immer wieder sehr wahrscheinlich. Ende 2018 kam darüber hinaus die hohe Dividendenrendite von 4,67 % hinzu, die für eine sehr günstige Aktienbewertung innerhalb des ETFs sprach.

Könnte der Anleger den Fonds heute noch kaufen? Die ETF-Strategie überzeugt und wird sicherlich auch zukünftig noch gute Renditen erwirtschaften. Heute liegt die Ausschüttungsrendite immer noch bei 3,88 % (28.12.2019), was immer noch günstig ist. Seit Auflegung im Jahr 2012 hat der UK Dividend Aristocrats UCITS ETF den FTSE100-Index mit über 70 % (28.12.2019) deutlich hinter sich gelassen.

Ist das die „nächste Netflix“?

Zurzeit nimmt ein Trend Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming. Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen.

Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben. Klick hier für weitere Informationen zu der Aktie, von denen wir glauben, dass sie von diesem Trend profitieren wird… und die die „nächste Netflix“ werden könnte. Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Gaming-Industrie steht vor einem neuen Schub - Das ist unsere Top-Empfehlung“ jetzt an!

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien und ETF´s. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019

Foto: Getty Images