Diese US Aktie steht kurz vor dem Ausbruch

Atlassian Corporation PLC - WKN: A2ABYA - ISIN: GB00BZ09BD16 - Kurs: 237,089 $ (NASDAQ)

Aufwärtstrend + SKS-Fortsetzungsmuster, das ist die derzeitige technische Situation. Die Triggermarke liegt bei 239 USD. Diese Preismarke ist kurz- bis mittelfristig richtungsweisend. Steigt der Kurs von Atlassian Corp. auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 239 USD an, aktiviert das ein Kaufsignal mit Projektionsziel 285 USD. S. Prognoseskizze mit blauem Prognosepfeil anbei. Atlassian ist ein Anbieter von Softwarelösungen für Softwareentwickler mit Sitz in London und operativer Hauptzentrale in Sydney.

Die Atlassian-Produkte und -Dienste (beispielsweise Bamboo, Crucible, SourceTree, Bitbucket) richten sich an Softwareentwickler. Zudem sind aber auch Tools wie das Wiki Confluence und die Aufgabenmanagementsoftware Jira in ihrer Produktpalette, die auf einen Anwenderkreis über Softwareentwickler hinaus abzielen. Das Unternehmen ist unter anderem auch dafür bekannt, sich sowohl auf agile Softwareentwicklung zu konzentrieren, als auch diese selber zu praktizieren.

Zudem ist die Firma ein Anbieter von Enterprise-2.0-Software; die Produkte sind zum größten Teil keine Open-Source-Software, werden aber unter einer Softwarelizenz angeboten, die es Kunden erlaubt, den Sourcecode zu sichten und zu modifizieren. Es ist ihnen aber nicht erlaubt, den modifizierten Sourcecode zu veröffentlichen oder zu verkaufen.

Wer mir noch nicht auf Guidants folgt, kann dies geschwind nachholen. Kostenlos. Mir folgen dort mittlerweile 44.380 Traderinnen und Trader. Dort poste ich Ansagen, wie die auf DAX und Krypto, etc. : https://go.guidants.com/de/#c/harald_weygand

Guidants betreffend: Wir konnten in 2020 fast 60.000 Neuregistrierungen verzeichnen und zählen jetzt insgesamt rund 350.000 Nutzerinnen und Nutzer auf unserer Analyse- und Trading-Plattform - über die Desktop-Version und unsere Guidants App. Besonderes Highlight war die geknackte Million bei den Trades, die über Guidants abgewickelt wurden. Ganz zu schweigen von unseren stetig steigenden Abonnement-Zahlen für unsere drei PRO-Pakete: Weiterlesen

Atlassian Corporation PLC

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)