Dieses einfache Warren-Buffett-Zitat hilft dir, nicht eine Menge Geld zu verlieren

Warren-Buffett-Zitate, mit denen man erfolgreicher investieren kann, existieren wie Sand am Meer. Egal ob es darum geht, Aktien aus dem eigenen Circle of Competence auszuwählen. Oder auch, dass man metaphorisch gesehen einen Dollar für 50 Cent kaufen soll: Hierbei geht es in der Regel darum, wie man als Investor erfolgreich investiert. Oder aber noch erfolgreicher.

Es gibt jedoch auch mindestens ein Warren-Buffett-Zitat, das dir helfen kann, nicht eine Menge Geld zu verlieren. Das Beste dabei: Es ist ziemlich einfach und besteht bloß aus zehn Wörtern. Das dürfte unterm Strich dazu führen, dass wirklich jeder Investor in jedem Alter die Aussage verstehen kann. Aber auch einordnen?

Im Folgenden wollen wir daher einen Blick auf dieses einfache Warren-Buffett-Zitat riskieren. Sowie schauen, wie es dir helfen kann, eben keine Menge Geld zu verlieren.

Warren-Buffett-Zitat: Verliere keine Menge Geld!

Vielleicht an dieser Stelle zunächst der Hinweis: Warren Buffett ist selbst ein Investor, für den es Priorität hat, niemals Geld zu verlieren. Das ist seine erste und wichtigste Börsenregel. Auch das dürfte entsprechend verdeutlichen, dass es absolut Foolish ist, darauf zu achten, kein Geld zu verlieren. Das folgende Zitat kann zwar auch in die Richtung gedeutet werden, wie man erfolgreicher investiert. Ich interpretiere es jedoch gerne andersherum. Nämlich in die Kein-Geld-verlieren-Richtung. Aber, genug geredet. Hier ist das besagte Zitat:

Investiere nur in eine Aktie, deren Geschäft du auch verstehst.

Wie gesagt: Es ist ein weiteres Zitat, das sehr deutlich sagt, wie man als Investor erfolgreich investieren kann. Es besagt allerdings auch in der Quintessenz, dass teure Fehler passieren können, wenn man sich nicht an dieses wichtige Credo hält. Aber warum denn eigentlich genau?

Bei der Auswahl einer Aktie geht es vor allem um eines: Um die Chance, die das Unternehmen und die Aktie in Zukunft noch besitzen. Das heißt, man muss als Investor das Unternehmen, die Produkte und auch die Chancen und Risiken analysieren können. Für die Chancenseite ist das überaus bedeutend. Aber vor allem für die Risiko-Seite.

Das Warren-Buffett-Zitat kann in der Quintessenz daher verdeutlichen, dass es fahrlässig ist, in Aktien zu investieren, deren Geschäft man nicht versteht. Man sieht möglicherweise einen Konkurrenten oder aber andere Risiken. Oder kann die Produkte, die Nachfrage oder das Marktpotenzial nicht richtig einschätzen. Weder allgemein noch den Bewertungskontext. Das führt dazu, dass die Fehleranfälligkeit besonders hoch ist und man potenziell öfter mal eine Fehlentscheidung trifft.

Halte dich an diese Regel!

Das Warren-Buffett-Zitat ist daher eigentlich ziemlich einfach. Ihm zu folgen ebenfalls und das ist möglicherweise auch der größte Vorteil. Trotzdem ist es in einer Aktien- und Börsenwelt mit vielen Hot Stock schwierig, dem zu folgen.

Warren Buffett ist jedoch ein Meister darin, auch mal Chancen links liegen zu lassen, wenn er das Geschäft nicht ganz versteht. Oder auch den Markt. Er weiß, dass ihn das möglicherweise Rendite kostet. Aber auch, dass ihn das niemals eine Menge Geld kosten wird.

