DOCUSIGN - Gewinner im Nasdaq 100 nach Zahlen

Zwei Analysen gab es von meiner Seite für die Aktie von Docusign, einem Unternehmen, das sich auf das digitale Vertragsmanagement in der Cloud spezialisiert hat. Nach der ersten Besprechung im September zog der Wert zunächst an, blieb aber auf halber Strecke stecken und konsolidierte. Nachdem sich an exponierter Stelle eine Umkehrkerze ausgebildet hatte, griff ich die Aktie im November noch einmal auf. Und die Bullen nutzten diese zweite Chance.

Gestern meldete das Unternehmen nach Börsenschluss Zahlen und wusste mit diesen einmal mehr zu überzeugen. Im dritten Quartal sprangen die Erlöse verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 53 % auf 382,9 Mio. USD nach oben. Die ursprüngliche Prognose des Unternehmens lautete auf einen Umsatz zwischen 358 und 362 Mio. USD, Analysten hatten mit gut 361 Mio. USD gerechnet. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 USD. Das ist doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum und liegt ganze 0,09 USD über der Analystenschätzung von 0,13 USD.

Für das laufende vierte Quartal rechnen die Verantwortlichen mit Erlösen zwischen 404 und 408 Mio. USD, was ebenfalls über der Markterwartung von 387 Mio. USD liegt. Zudem wurde die Jahresprognose für den Umsatz von 1,384 bis 1,388 Mrd. USD auf eine neue Spanne zwischen 1,426 und 1,430 Mrd. USD erhöht.

Aus charttechnischer Sicht springt die Aktie heute an das Ziel bei 246,80 USD. Ein Ausbruch darüber auf Intraday-Basis scheitert zunächst. Im Idealfall schließt der Tech-Titel das Gap bei 236,42 USD und zieht im Anschluss wieder an. Das Hoch bei 290,23 USD stellt das Bonusziel dar. Absicherungen können unter das Tief bei 209,24 USD nachgezogen werden. Diese potenzielle Stoppmarke kann auch als Orientierung für neue Trades nach Konsolidierungen benutzt werden.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 0,97 1,38 1,82 Ergebnis je Aktie in USD 0,31 0,58 0,95 Gewinnwachstum 87,10 % 63,79 % KGV 800 428 261 KUV 47,3 33,3 25,2 PEG 4,9 4,1 *e = erwartet

