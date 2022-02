Dow: großer Knall zu erwarten

Bereits seit September letzten Jahres versucht sich das Papier von Dow an der markanten Widerstandszone zwischen 60,00 und 61,00 US-Dollar, zwischenzeitlich mussten sogar Verluste zurück auf 52,07 US-Dollar kassiert werden. Aber nur wenig später kehrte die Aktie an diese Hürde zurück, ein nachhaltiges Kaufsignal blieb bis heute allerdings aus. Ferner zeichnet sich im selben Zeitraum sogar eine inverse SKS-Formation ab, die das bullisches Szenario zusätzlich untermauert. Eine Stop-Buy-Order wäre an dieser Stelle gar nicht mal so verkehrt.

Warten auf den Big Bang

Noch haben sich offensichtlich nicht genügend Käufer für eine Kursexplosion eingefunden, bei der aktuellen Aufwärtsdynamik könnte dies jedoch für die nächsten Stunden oder Tage bevorstehen. Oberhalb von 61,20 US-Dollar wächst die Wahrscheinlichkeit auf einen sofortigen Kursanstieg an 63,35 US-Dollar spürbar an, ein weiteres Ziel darüber läge bei 65,86 US-Dollar und würde sich hervorragend für ein kurzfristiges Long-Investment anbieten. Wer mittelfristig unterwegs ist, kann das Papier auf Sicht der nächsten Monate mit entsprechenden Anstiegschancen an 67,50 US-Dollar handeln. Ein Verbleib unter der markanten Hürde ist dagegen als neutral zu bewerten, erst unterhalb der jüngsten Verlaufstiefs von 52,07 US-Dollar dürfte es zu größeren Abschlägen kommen.

Dow (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 61,59 // 62,11 // 62,83 // 63,35 // 63,88 // 65,86 US-Dollar Unterstützungen: 58,54 // 57,68 // 57,50 // 56,65 // 55,89 // 54,60 US-Dollar

Fazit

Noch immer wartet man gespannt auf den Ausbruch über den Kauftrigger von grob 61,20 US-Dollar, dieser sollte möglichst per Tagesschlusskurs bestätigt werden. Nur in diesem Fall dürfte die Aktie von Dow an 63,35 und darüber an 65,86 Dollar weiter zulegen. Eine Verlustbegrenzung sollte in diesem Szenario ein Niveau von 59,00 US-Dollar vorläufig nicht überschreiten, da es häufig nach derartigen Ausbrüchen zu Rückläufern zurück auf das Ausbruchsniveau kommt. So wie sich das Chartbild derzeit präsentiert, steht ein Ausbruch zur Oberseite unmittelbar bevor.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.