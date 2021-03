Dow Jones – Hier war eine schnelle Reaktion gefragt

Der Dow Jones Industrial Average® erreichte im gestrigen Handel tatsächlich die Unterstützungszone zwischen 32.148 und 32.009 Punkten. Der Prognosepfeil aus der letzten Besprechung erwies sich also als richtig. Dort hielt sich der Index aber nicht lange auf, nutzte die Supports vielmehr als Sprungbrett und legte deutlich zu.

Die Erholungsbewegung könnte sich heute fortsetzen, wobei es der Widerstandsbereich um 32.780 Punkten in sich hat. Darüber würde sich das Chartbild weiter aufhellen und eine Aufwärtsbewegung, mit der Chance neue Allzeithochs zu erreichen, könnte starten. Für eine Fortsetzung ist es von nun an wichtig, dass der Index das gestrige Tief bei 32.071 Punkten nicht mehr unterschreitet. Ansonsten drohen vor allen Dingen auch unter 32.000 Punkten Abgaben in Richtung 31.600 Punkte.

Eine engere Stoppsetzung auf der Long-Seite ist derzeit nur schwer möglich, da die Bewegung gestern sehr schnell lief. Zwischen 32.600 und 32.500 Punkten liegen aber untergeordnete Supports im Chart, an denen Trader sich ebenfalls orientieren können.

Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 05.02.2021 – 25.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2016 – 25.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Turbo Bull-Optionsscheine auf Dow Jones Index für eine Spekulation auf eine Aufwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Dow Jones® Index HR50JE 54,06 26.400 5,14 30.04.2021 Dow Jones® Index HR50KN 36,23 28.500 7,68 30.04.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 26.03.2021; 14:12 Uhr

Turbo Bear-Optionsscheine auf Dow Jones Index für eine Spekulation auf eine Abwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Dow Jones® Index HR51KP 26,79 35.850 10,38 30.04.2021 Dow Jones® Index HR50NS 13,75 34.300 20,23 30.04.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 26.03.2021; 14:14 Uhr

