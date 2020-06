DOW JONES weiter im Korrekturmodus

Am Montag markierte der Dow-Jones-Index sein neues Rallyhoch bei 27.580 Punkten. Hier kam es im Anschluss jedoch zu Gewinnmitnahmen, was wiederum im Chartbild für eine Korrektur sorgte. Gestern ging der Index mit einem Minus von knapp über einem Prozent aus dem Handel und vorbörslich setzt sich diese Korrektur heute nicht nur fort, sondern kann sich sogar noch einmal nach unten beschleunigen. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen wird der Index um 26.500 Punkte gehandelt, bis zur US-Eröffnung ist jedoch noch etwas Zeit, sodass sich das Bild noch leicht verändern kann. An der Korrektur im laufenden Aufwärtstrend dürfte sich jedoch bis dahin relativ wenig ändern. Der Aufwärtstrend ist es dann auch, der den Bullen trotz der jüngsten Rückschläge weiterhin Mut macht, denn mit ihm könnten die größeren Chancen immer noch auf der Longseite liegen.

Beim Ausblick für den Dow Jones auf die nächsten Tage schlagen zwei Herzen in der gleichen Brust. Auf der einen Seite ist mit dem Aufwärtstrend im Rücken ein neues Hoch zu erwarten. Auf Sicht der nächsten Wochen könnte es dabei sogar zu einem Anlauf auf das Allzeithoch bzw. 30.000 Punkte kommen. Dafür müsste jedoch erst einmal die aktuelle Korrektur beendet werden und diese hätte noch Platz nach unten. Hier rächt sich die Dynamik in der jüngsten Kaufwelle, da mit dieser kaum größere Unterstützungen ausgebildet wurden. Potentiell infrage kommen die Gapkante bei ca. 26.350 Punkten und dann natürlich der Preisbereich um den EMA 200 herum. Für eine Shortausrichtung müsste es hingegen erst einmal zu einer vollständigen Topformation kommen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)