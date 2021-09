dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 03.09.2021 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: US-Arbeitsmarkt enttäuscht mit schwachem Jobaufbau

WASHINGTON - Die US-Wirtschaft hat im August mit einem schwachen Arbeitsplatzaufbau die Erwartungen enttäuscht. Außerhalb der Landwirtschaft seien 235 000 Stellen hinzugekommen, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten mit einem viel stärkeren Zuwachs von im Schnitt 733 000 Stellen gerechnet.

ISM: US-Dienstleisterstimmung entfernt sich von Rekordhoch

TEMPE - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im August verschlechtert, allerdings von hohem Niveau aus. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) fiel im Vergleich zum Vormonat um 2,4 Punkte auf 61,7 Zähler, wie das Institut am Freitag in Tempe mitteilte. Im Juli hatte der Indikator ein Rekordhoch erreicht. Analysten hatten in etwa mit der Entwicklung gerechnet.

Zwei Drittel der Franzosen sind geimpft

PARIS - Zwei Drittel der Menschen in Frankreich sind inzwischen vollständig gegen das Coronavirus geimpft, 72,3 Prozent haben eine erste Impfdosis erhalten. Parallel dazu sinkt die Zahl der Klinikeinweisungen von Corona-Patienten und die Sieben-Tage-Inzidenz ist rückläufig, teilten die Gesundheitsbehörden am Freitag in Paris mit. Dies gilt auch für die von Deutschland als Hochrisikogebiet eingestuften Regionen Okzitanien, Provence-Alpes-Côte d'Azur sowie die Insel Korsika. Angespannt bleibt die Lage in den französischen Überseegebieten. Auch unter den Beschäftigten im Gesundheitsbereich, die von einer Impfpflicht betroffen sind, stieg die Quote weiter an.

ROUNDUP 2: Japans Regierungschef Suga gibt auf

TOKIO - Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga schmeißt nach monatelanger Kritik an seinem Umgang mit der Corona-Pandemie das Handtuch. Der 72-Jährige sagte am Freitag überraschend, dass er bei der Ende dieses Monats geplanten Neuwahl des Parteivorsitzes seiner Liberaldemokratischen Partei (LDP) nicht kandidieren werde. Dies bedeutet de facto auch das Ende seiner nicht einmal ein Jahr dauernden Amtszeit als Regierungschef des Landes - wegen der Parlamentsmehrheit der LDP wird der Parteichef gewöhnlich auch Premier. Spätestens im November wählt Japan ein neues Unterhaus. Nach Sugas tiefem Absturz in Wählerumfragen hofft die LDP nun, mit einem neuen Parteichef ihre absolute Mehrheit in der mächtigeren der beiden Parlamentskammern zusammen mit ihrem Koalitionspartner Komeito verteidigen zu können.

Italiens Regierungschef befürwortet Impfpflicht - Wirbel in Politik

ROM - Eine von Regierungschef Mario Draghi ins Spiel gebrachte mögliche allgemeine Impfpflicht hat in Italien für Kritik gesorgt. Die Chefin der rechtsnationalen Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens), Giorgia Meloni, sagte im Interview der Zeitung "La Stampa" (Freitag), sie stelle sich auf die Seite der rechten Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini, eine Impfpflicht abzulehnen: "Ich glaube, Salvini hat Recht eine vernünftige Position zu vertreten, die wir mittragen und die von der Mehrheit der europäischen Länder geteilt wird", erklärte die Politikerin.

Großbritannien: Unternehmensstimmung trübt sich stärker als erwartet ein

LONDON - In Großbritannien hat sich die Unternehmensstimmung im August stärker als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von IHS Markit fiel gegenüber dem Vormonat um 4,4 Punkte auf 54,8 Zähler, wie die Marktforscher am Freitag in London laut einer zweiten Schätzung mitteilten. Damit wurde eine erste Schätzung nach unten revidiert. Analysten hatten mit einer Bestätigung der ersten Erhebung von 55,3 Punkten gerechnet.

Eurozone: Einzelhandelsumsätze sinken überraschend

LUXEMBURG - Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone haben im Juli überraschend einen Dämpfer erhalten. Im Monatsvergleich seien die Erlöse saisonbereinigt um 2,3 Prozent gesunken, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet. Allerdings war der Anstieg im Juni stärker ausgefallen, als bisher bekannt. Die Umsätze stiegen demnach um revidierte 1,8 Prozent, nachdem zunächst ein Plus um 1,5 Prozent ermittelt worden war.

Eurozone: Unternehmensstimmmung fällt nach 15-Jahreshoch zurück

LONDON - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im August eingetrübt, allerdings von hohem Niveau aus. Der Einkaufsmanagerindex des Marktforschungsunternehmens IHS Markit fiel zum Vormonat um 1,2 Punkte auf 59,0 Zähler, wie Markit am Freitag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung hatte einen etwas höheren Wert von 59,5 Punkten ergeben. Trotz der Abschwächung dürfte die Eurozone robust gewachsen sein, kommentierten die Marktforscher.

