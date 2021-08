DÜRR - Der Gegenwind nimmt leicht zu

Dürr AG - WKN: 556520 - ISIN: DE0005565204 - Kurs: 43,260 € (XETRA)

Die Prognoseerhöhung des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr sorgte am 27. Juli für einen starken Kurssprung in der Aktie. Damit wurde endlich auch der Widerstandsbereich knapp unterhalb von 38 EUR überwunden und der schon seit einiger Zeit laufende Bullenmarkt setzte sich mit einem kurzfristig neuen Hoch weiter fort.

Die aktuelle Kaufwelle führte die Aktie jedoch erneut in eine Entscheidungszone. In 2018 und 2019 wurde der Preisbereich um 43 EUR mehrfach für Verkäufe genutzt, wobei der Aktienkurs im Anschluss teilweise extrem deutlich einbrach. Auch aktuell sieht man in dieser Preiszone immer wieder kleinere Korrekturen, so beispielsweise auch gestern. Der Widerstandsbereich scheint zu wirken, was in Kombination mit der kurzfristig überkauften Situation ein gewisses Risiko darstellt. Von Reaktionen wie vor einigen Jahren ist man momentan aber noch weit entfernt, was sicherlich auch daran liegen dürfte, dass das Umfeld derzeit ein anderes (bullisches) ist.

Konsolidierung einplanen!

Vor allen Dingen das kurzfristige Risiko hat aktuell etwas zugenommen und man sollte zumindest temporäre Konsolidierungen/Korrekturen in den Bereich von 40 EUR einplanen. Ohne vollständige Topbildung ist der Aufwärtstrend in der Aktie aber intakt, so dass man auf den Widerstandsbereich um 43 EUR überwinden könnte. Wenn dies gelingt, könnten die Kurse weiter auf 47,50-50,00 EUR durchstarten, wo man auf die nächsten Herausforderungen trifft. Auf der anderen Seite hätte man im Falle eines größeren Pullbacks /einer größeren Korrektur im Bereich von 37,25 EUR eine erste Unterstützungszone, die sich bis ca. 35 EUR hinzieht.

Dürr AG

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)