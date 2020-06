DWS GROUP - Der zweite Versuch

DWS Group GmbH & Co. KGaA - WKN: DWS100 - ISIN: DE000DWS1007 - Kurs: 33,970 € (XETRA)

Das in der Vorwoche beschriebene Ausbruchssignal mit Kursen über 34,72 EUR bei der Aktie der DWS Group wurde nur intraday ausgelöst. Im weiteren Handelsverlauf fiel der Titel wieder zurück und schloss unter dem Trigger. Es folgten zwei Tage mit Abgaben, der konservative Stopp bei 30,86 EUR wurde aber nicht gerissen, auch sind die beiden EMAs 50 und 200 als Supports intakt.

In Kürze könnte der nächste Anlauf auf die Hürde bei 34,72 EUR starten. Gelingt der Break per Schlusskurs, lässt sich Potenzial in Richtung 39,99 EUR ableiten. Sollte das dortige Allzeithoch fallen, hätte die Aktie die Kursverluste seit dem ersten Quartal wieder komplett ausradiert. Ob auch dieser Befreiungsschlag gelingen kann, wird aber erst die Auswertung der in diesem Bereich entstandenen Kursmuster zeigen.

Absicherungen können weiterhin unter dem Tief bei 30,86 EUR platziert werden. Alternativ orientiert man sich am Vorwochentief bei 31,19 EUR. Fällt die Aktie unter 30,86 EUR und unterschreitet in der Folge den EMA200 bei 29,88 EUR, wäre eine kleine Topbildung im Chart vollendet und die Aktie könnte sich über die Sommermonate wieder unruhiger laufen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 2,39 2,16 2,29 Ergebnis je Aktie in USD 2,56 2,37 2,82 KGV 13 14 12 Dividende je Aktie in USD 1,67 1,67 1,87 Dividendenrendite 4,91 % 4,91 % 5,50 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)