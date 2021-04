EBAY - So geht es einfach nicht!

eBay Inc. - WKN: 916529 - ISIN: US2786421030 - Kurs: 55,590 $ (NASDAQ)

Börse schreibt doch immer wieder lustige Geschichten. Erst am Dienstag postete ich auf meinem Expertendesktop auf der Tradingplattform Guidants über eBay, dass in der Community aktuell großer Unmut herrscht. Denn der Konzern zwingt private Verkäufer dazu, auf die neue Kaufabwicklung umzustellen. Neben höheren Gebühren ist damit auch der Zwang verbunden, eBay als Zwischenstelle bei Bezahlungen einzuschalten. Klassische Banküberweisungen ohne Paypal etc. gibt es nicht mehr. Gestern wiederum wollte ich eine Verkaufsaktion von eBay annehmen. Derartige Aktionen werden von nun an aber nur mehr freigeschaltet, wenn man auf die neue Kaufabwicklung umstellt. Man könnte auch von moderner Erpressung sprechen.

Dass die eBay-Aktie heute zweistellig nachgibt und die Verliererliste im Nasdaq 100 anführt, dürfte aber weniger mit meinem Post, denn mit dem gestern in der Nachbörse veröffentlichten Quartalsbericht zusammenhängen. Mein Mitleid hält sich angesichts der jüngsten Entwicklungen aber ehrlich gesagt in Grenzen. Der Quartalsbericht an sich fiel gut aus. Das Unternehmen verdiente 1,09 USD und erlöste 3,02 Mrd. USD, wohingegen Analysten nur mit einem Umsatz von 2,97 Mrd. USD und einem Gewinn je Aktie von 0,98 USD gerechnet hatten. Allerdings lag der Ausblick beim Gewinn unter dem Marktkonsens. Für das zweite Quartal stellt das Management Erlöse zwischen 2,98 und 3,03 Mrd. USD in Aussicht, mehr als die Analystenschätzung von 2,91 Mrd. USD. Experten hatten beim Gewinn aber mit 1,02 USD gerechnet. Und hier liegt die Prognose nur bei 0,91 bis 0,95 USD je Aktie.

Aus charttechnischer Sicht verläuft der heutige Kursrutsch der Aktie noch insofern in geordneten Bahnen, als dass der Aufwärtstrend seit November 2020 und der EMA200 intakt sind. Rebound-Trader werden folglich auf dem aktuellen Niveau Chancen sehen, wobei mehr als ein Rücklauf in Richtung 60,44 USD meiner Ansicht nach überraschend käme. Setzen sich die Verkäufe in der kommenden Woche fort und fällt die Aktie unter 54,36 USD, wäre zumindest ein Test des Zwischentiefs bei 51,51 USD plausibel. Darunter könnte der Wert mittelfristig deutlich nachgeben, da dann ein Doppeltop aktiviert wäre.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 10,27 11,96 12,81 Ergebnis je Aktie in USD 3,54 3,33 3,79 Gewinnwachstum -5,93 % 13,81 % KGV 16 17 15 KUV 3,7 3,2 3,0 PEG neg. 1,1 Dividende je Aktie in USD 0,64 0,72 0,72 Dividendenrendite 1,15 % 1,29 % 1,29 % *e = erwartet

eBay-Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)