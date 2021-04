Echoworx erweitert seine E-Mail-Verschlüsselungsplattform mit einer biometrischen Authentifizierungsfunktion

Die Biometrie-Technik ebnet den Weg für eine passwortfreie Zukunft

Echoworx, der Branchenführer im Bereich der Nachrichtenverschlüsselung, gab heute die Einführung der biometrischen Authentifizierung in seiner Plattform Echoworx Email Encryption bekannt, die sichere passwortfreie Authentifizierungsoptionen bietet. Durch den Einsatz der Biometrie-Technik und seine wachsende Liste aus sieben Authentifizierungsoptionen bietet Echoworx Unternehmen die Möglichkeit, auf verschlüsselte Nachrichten binnen Sekunden zuzugreifen - ohne Registrierung, Beantwortung von Fragen oder Passworteingaben.

„Die Leute vertrauen ihren Geräten und sie sind der am schnellsten wachsende Kanal, um Kunden zu erreichen“, sagte Michael Ginsberg, CEO von Echoworx. „Aus diesem Grund haben wir entschieden, die biometrische Authentifizierung, wie die Erkennung von Fingerabdruck und Gesicht, einzuführen, die bereits in Geräten integriert ist, um auf verschlüsselte Nachrichten zuzugreifen. Die Notwendigkeit, die Verwaltung und Verwendung von Passwörtern abzuschaffen, ist die Zukunft und wir glauben, die Biometrik ist der offensichtliche Spitzenreiter, um dieses Ziel zu erreichen.“

Laut Gartner suchen über 60 Prozent der großen Unternehmen nach Wegen, bis 2022 passwortfreie Verfahren zur Authentifizierung in mehr als 50 Prozent ihrer Geschäfte zu implementieren. In der Tat setzen Industrieführer wie die Bank of America und Wells Fargo bereits Biometrie-Technologien ein und vertrauen darauf, um einen reibungslosen Zugriff auf sichere Informationen bereitzustellen.

Die anpassbare Verschlüsselung von Echoworx bietet Organisationen acht Möglichkeiten, um E-Mails zu sichern, Support in 27 Sprachen und acht Authentifizierungsoptionen. Durch die Hinzufügung der Biometrik verstärkt Echoworx sein Engagement, globalen Unternehmen eine konfigurierbare Plattform anzubieten, die auf ihre sich weiterentwickelnden digitalen Bedürfnisse von Beschäftigten und verknüpften Kunden eingeht.

Weitere Informationen über die biometrischen und weiteren Authentifizierungsoptionen von Echoworx finden Sie unter: Mehr Authentifizierungsoptionen

Über Echoworx

Echoworx schützt die Privatsphäre von Menschen und Unternehmen in der ganzen Welt, indem es den Schutz von E-Mail-Daten erleichtert. Unsere anpassbare Verschlüsselungsplattform hilft Organisationen dabei, geschützte E-Mails, Stellungnahmen und Dokumente von überall und auf jedem Gerät einfach zu teilen. Unsere engagierten Verschlüsselungsexperten entwirren das Kommunikationschaos für weltweit führende Organisationen, die wissen, dass es sich die Sicherheit auszahlt. https://www.echoworx.com

