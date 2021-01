ECKERT & ZIEGLER - Endlich wieder Dynamik bei dieser Aktie!

Eckert & Ziegler AG - WKN: 565970 - ISIN: DE0005659700 - Kurs: 50,000 € (XETRA)

Nach Erreichen des Ziels bei 44,08 EUR erhöhte ich aufgrund der Dynamik in der Aktie von Eckert & Ziegler im November 2020 die Ziele und führte den Prognosepfeil fort. Dies erwies sich zunächst als Fehler. Der Nebenwert korrigierte scharf und schrammte nur knapp am Stoppkurs vorbei. Schlussendlich behielten die Käufer aber die Oberhand. Die Aufwärtsziele waren wiederum sehr gut gewählt. Bei 45,80 EUR legte die Aktie eine Pause ein, korrigierte mehrere Tage seitwärts und stürmt in dieser Woche nach oben. Das Ziel bei 47,30 EUR wird im heutigen Handel überrannt.

Damit rückt das Allzeithoch bei 51,50 EUR wieder in den Fokus. Dieses könnte in Kürze erreicht werden. Ein Ausbruch über diese Bestmarke würde ein langfristiges Kaufsignal auslösen, wobei 56,00 EUR als erstes Etappenziel genannt werden können. Rücksetzer auf das Ausbruchslevel bei 47,50 EUR würden noch einmal Einstiegsgelegenheiten bieten. Für all diejenigen, die den Titel aufgrund der Analysen aus dem Vorjahr noch im Depot haben, bietet sich eine Stoppanhebung unter das Tief bei 44,54 EUR an. Oberhalb dieses Zwischentiefs ist der mittelfristige Aufwärtstrend seit Ende Oktober 2020 intakt.

Fundamental ist die Aktie inzwischen sehr teuer. Ein Gewinnwachstum von rund 16 % bezahlt man mit KGVs von 40 und 35.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 178,40 197,10 215,30 Ergebnis je Aktie in EUR 1,07 1,25 1,45 Gewinnwachstum 16,82 % 16,00 % KGV 47 40 35 KUV 5,9 5,4 4,9 PEG 2,4 2,2 Dividende je Aktie in EUR 0,40 0,40 0,50 Dividendenrendite 0,80 % 0,80 % 1,00 % *e = erwartet

Eckert & Ziegler-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)