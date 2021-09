Eckert & Ziegler: Rekordjagd geht weiter – Aktie steht kurz vor einer Verdreifachung in diesem Jahr – Zeit für den Absprung?

Die Papiere von Eckert & Ziegler haben ihre Rekordjagd am Donnerstag wieder aufgenommen. Mit 132,50 Euro und einem Kursplus von 195 Prozent steuern sie 2021 auf eine Verdreifachung zu.

Die Anteilsscheine des Strahlentechnik-Konzerns werden nur von wenigen Analysten bewertet. Dabei traut ihnen Hauck & Aufhäuser mit einem Kursziel von 172 Euro noch einiges zu. Die DZ Bank votiert dagegen seit Mitte Juni mit „Verkaufen“ und hält einen Aktienwert von 82 Euro für fair.

Es gibt weitere mahnende Stimmen, die die Kurssteigerungen für nicht mehr angemessen halten. So äußerten sich etwa die Autoren der Bernecker-Börsenbriefe in den letzten Wochen kritisch und merkten an, Eckert & Ziegler sei zwar ein Top-Unternehmen, das Kurs/Gewinn-Verhältnis sei vorerst aber überdreht – auch weil im Gewinn Sondereffekte durch den Verkauf der Tumorsparte lägen. Die Bernecker-Autoren prognostizieren eine deutliche technische Korrektur.

dpa-AFX

onvista-Redaktion: Trotz der starken Fundamental-Daten des Unternehmens macht der extreme Lauf der Aktie ein Investment zunehmend unsicherer, da das Chance/Risiko-Verhältnis derzeit nicht für einen Einstieg spricht. Die Aktie ist zunehmend überbewertet, wie auch das KGV von 81 im Branchen-Vergleich von 36 zeigt. Gewinnmitnahmen und eine charttechnische Korrektur werden somit zunehmend wahrscheinlicher. Defensive Anleger, die die Rally der letzten Monate mitgenommen haben, machen mit Gewinnmitnahmen nichts falsch.

Titelfoto: Who is Danny / Shutterstock.com

