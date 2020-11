ECKERT & ZIEGLER - Unterstützungszone wahrgenommen

Eckert & Ziegler AG - WKN: 565970 - ISIN: DE0005659700 - Kurs: 39,760 € (XETRA)

Das hätte kaum schöner laufen können: Die Aktie von Eckert & Ziegler gab, wie in der Analyse vor einer Woche herausgearbeitet, im schwachen Gesamtmarkt zuletzt weiter nach und erreichte den EMA200 bzw. die Unterstützungszone zwischen 39,40 und 38,45 EUR. Das Tief lag bei 38,26 EUR, ehe am Freitag ein Intraday-Reversal erfolgte. Die dadurch entstandene Umkehrkerze bietet heute die Basis für weitere Gewinne.

Die Bullen besitzen nun gute Chancen, müssen aber nachlegen, um die kurzfristige Stabilisierung im Chart zu bestätigen. Erholungsziele für eine Gegenbewegung lassen sich in Form des EMA50 bei 42,00 EUR und darüber in Form einer Horizontalen bei 44,08 EUR nennen. Absicherungen bieten sich bereits unter dem Freitagstief bei 38,26 EUR an. Wird dieses Tief gerissen, könnte die Aktie noch einmal tiefer konsolidieren, wobei sie bei 36,95 EUR sehr gut unterstützt ist. Erst ein Bruch dieser Marke eröffnet weiteres Abwärtspotenzial bis auf 33,60 EUR, wo sich ein Gap im Chart befindet.

Die Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal wird Eckert & Ziegler am 10. November vorlegen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 178,50 178,40 197,10 Ergebnis je Aktie in EUR 1,07 1,07 1,25 Gewinnwachstum 0,00 % 16,82 % KGV 37 37 32 KUV 4,7 4,8 4,3 PEG - 1,9 Dividende je Aktie in EUR 0,35 0,40 0,40 Dividendenrendite 0,88 % 1,00 % 1,00 % *e = erwartet

