ECKERT & ZIEGLER - Warten auf neue Impulse

Eckert & Ziegler AG - WKN: 565970 - ISIN: DE0005659700 - Kurs: 43,120 € (XETRA)

Nach der jüngsten Analyse vom August ("ECKERT & ZIEGLER - Aufwärtstrendkanal dominiert das Bild") konnte sich die Aktie erwartungsgemäß positiv entwickeln, kommt allerdings seit ein paar Tagen nicht mehr wirklich vom Fleck.

Wie ist die aktuelle Chartsutuation einzustufen?

Die Aktie konsolidiert nach der jüngsten Aufwärtswelle innerhalb einer Dreiecksformation im Tageschart. Hier steht demnächst zwangsläufig ein Ausbruch und ein neuer Bewegungsschub an. Erfolgt dieser auf der Oberseite, wäre ein Anstieg in den oberen Bereich des Aufwärtstrendkanals im Tageschart zu favorisieren. In dem Falle entstünde Aufwärtspotenzial in den Bereich 47 - 49 EUR.

Wird die Drecksformation hingegen gen Süden hin aufgelöst, muss mit einer Bärenattacke auf die untere Trendkanalbegrenzung gerechnet werden. Auch der EMA200 stünde dann höchstwahrscheinlich schnell wieder auf der Agenda der Händler.

Eckert & Ziegler Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)