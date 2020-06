Eine Investition von 3.000 € in diese 3 Top-Aktien könnte dich reich machen

Die letzten Monate waren nichts weniger als ein Crashkurs über den Nervenkitzel, der mit Investitionen verbunden ist. Durch die COVID-19-Pandemie konnten Anleger aus der ersten Reihe den schnellsten Bärenmarktrückgang in der Geschichte der Aktienmärkte miterleben. Seit seinem Höchststand am 18. Februar fiel der S&P 500 innerhalb von 23 Tagen um 27 %. Der Index verlor schließlich innerhalb von nur fünf Wochen 34 % seines Wertes, aber die Lektionen hörten damit noch nicht auf. Seit dem Tiefststand des Marktes am 23. März ist er wieder in Schwung gekommen und hat viel von dem wiedergewonnen, was er verloren hat, sodass die Investoren mit einem Schleudertrauma zurückbleiben und sich fragen, wie es weitergeht.

Erfahrene Anleger werden erkennen, dass selbst in Zeiten der Unsicherheit bewährte Anlagestrategien - wie der Kauf von Qualitätsaktien und deren Halten über Jahre oder sogar Jahrzehnte - der sicherste Weg zu langfristigem Wohlstand sind.

Wenn du nur 3.000 Euro zur Verfügung hast, die du nicht für unmittelbare Ausgaben oder zur Aufstockung deines Notfallfonds benötigst, könnte es dir helfen, das Geld in diese drei Top-Aktien zu investieren.

Livongo Gesundheit: Verbessert das Leben von Menschen mit chronischen Krankheiten

Die US-Bevölkerung altert und bis 2030 wird jeder fünfte Einwohner das Rentenalter erreicht haben, was das Gesundheitssystem des Landes unverhältnismäßig stark belasten wird. Schätzungen zufolge leiden 60 % der Erwachsenen in den USA an mindestens einer chronischen Erkrankung, während 42 % mit mehr als einer konfrontiert sind. Die Verbesserung der Lebensqualität dieser Patienten bei gleichzeitiger Senkung der Kosten für ihre gesamte Gesundheitsversorgung stellt eine enorme Chance für Livongo Health dar.

Das Unternehmen hat eine Plattform - Applied Health Signals - entwickelt, die vernetzte intelligente Geräte verwendet, um lebenswichtige Statistiken von Patienten zu sammeln, und daraufhin künstliche Intelligenz und ausgeklügelte Algorithmen zur Analyse der Daten einsetzt. Die sich daraus ergebenden Ergebnisse werden verwendet, um Mitgliedern rechtzeitig Erinnerungen und Gesundheitswarnungen zukommen zu lassen und ihnen Anregungen für ihren Lebensstil zu geben, damit sie mit ihren chronischen Erkrankungen besser umgehen können.

Was als eine Möglichkeit begann, die Qualität der Versorgung von Diabetikern zu verbessern, hat sich auf andere chronische Erkrankungen ausgeweitet und hilft Patienten bei Gewichtsmanagement, Bluthochdruck und verhaltensbedingten Gesundheitsproblemen - einschließlich Depressionen und Angstzuständen. Livongo entwickelt weiterhin andere potenzielle Anwendungen für seine Technologie.

Die Bereitstellung einer Win-win-Situation - Verbesserung der Lebensqualität für Menschen mit chronischen Krankheiten bei gleichzeitiger Kostensenkung - hat sich für Livongo als eine erfolgreiche Strategie erwiesen. Im ersten Quartal stiegen die Einnahmen im Jahresvergleich um 115 % (nein, das ist kein Tippfehler), während die Bruttomargen aufgrund des skalierbaren Geschäftsmodells des Unternehmens höher ausfielen. Livongo ist noch nicht profitabel, hat aber seine Verluste drastisch reduziert. Gleichzeitig stieg die Gesamtzahl der Mitglieder von Jahr zu Jahr um 44 %, während die Zahl der Diabetespatienten bei Livongo um 100 % zunahm. Wichtiger für die Zukunft ist, dass der Wert der bestehenden Vereinbarungen des Unternehmens mit Krankenhäusern und Versicherern um 85 % gestiegen ist.

Investoren von Livongo könnten am Ende finanziell gesünder sein.

Zoom: Ermöglicht persönliche Kommunikation im Zeitalter von Fernarbeit und Social Distancing

Jedes Unternehmen, das schnell zu einem Verb wird, sollte die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich ziehen.

Zoom Video Communications und seine cloudbasierte Videokonferenzlösung war ursprünglich für Unternehmen konzipiert, um virtuelle Besprechungen abzuhalten. Mit dem Ausbruch der Pandemie wurde seine kostenlose Version schnell von Unternehmen, Schulen und Einzelpersonen gleichermaßen angenommen, und „Let’s Zoom“ hielt Einzug in das populäre Lexikon.

Das Unternehmen erlebte eine rasche Expansion und wuchs bis Ende April auf 300 Millionen Teilnehmer an täglichen Meetings an, gegenüber nur 10 Millionen im Dezember. Das wurde sowohl zum Segen als auch zum Fluch, als Hacker und andere in böswilliger Absicht damit begannen, ungesicherte Zoom-Meetings und Klassenzimmer zum Absturz zu bringen - ein Phänomen, das als „Zoom-Bombardierung“ bezeichnet wurde - und die Versammlungen durch Obszönitäten, Rassismus und Pornografie zu stören. Das Unternehmen beeilte sich, darauf zu reagieren, und CEO Eric Yuan legte einen umfassenden 90-Tage-Plan für die Sicherheit der Plattformen vor.

Während einige Benutzer aufgrund dieser Probleme das Programm nicht mehr nutzten, schützten viele andere ihre Meetings einfach mit einem Passwort, und Zoom wurde schnell zum Inbegriff für Videokonferenzen. Die Investoren blieben vorsichtig, da sie befürchteten, dass diejenigen, die die kostenlose Version nutzten, irgendwann wieder verschwinden und nur wenige zu zahlenden Kunden werden würden. Es gab noch eine weitere Sorge. Die Zoom-Aktie hatte sich zwischen dem Beginn der Baisse Mitte Februar und Anfang Juni bereits verdoppelt, und viele Anleger waren der Meinung, dass sie einfach zu schnell zu hoch angestiegen sei.

Der Finanzbericht des Unternehmens für das erste Quartal räumte die Befürchtungen der Anleger aus. Die Einnahmen stiegen im Jahresvergleich um 169 %, während sich der Gewinn pro Aktie mehr als vervierfachte. Die Zahl der Kunden, die in den letzten zwölf Monaten einen Umsatz von 100.000 Dollar einbrachten, stieg um 90 %, während die Zahl der Kunden mit 10 oder mehr Mitarbeitern um 354 % anstieg. Der Free Cashflow stand im Mittelpunkt und explodierte im Vergleich zum Vorjahresquartal um das 15-Fache.

Angesichts der umfassenden und positiven Reaktion auf den Albtraum eines PR-Skandals und der anhaltend beeindruckenden Finanzergebnisse sollten Investoren sich beeilen, Zoom in ihr Portfolio aufzunehmen - wenn sie es nicht bereits getan haben.

MercadoLibre: Nutzt zwei der angesagtesten Trends

Obwohl es in den USA kein bekannter Name ist, wäre es schwierig, Verbraucher in Lateinamerika zu finden, die noch nie von MercadoLibre gehört haben. Das Unternehmen hat sich als größte E-Commerce-Plattform in der Region etabliert und bedient Kunden in 18 Ländern. In jedem der wichtigsten Länder, in denen es geschäftlich tätig ist, ist es führend gemessen an Seitenaufrufen und einzelnen Besuchern.

Der Onlineverkauf hat in dieser Ecke der Welt gerade erst begonnen und machte im vergangenen Jahr nur 4 % des gesamten Einzelhandels aus. Vergleicht man dies mit etwa 11 % in den USA im gleichen Zeitraum, so wird das Ausmaß der Chance deutlich. Dennoch ist der E-Commerce nur einer der Wachstumsmotoren für MercadoLibre.

Als eine weitgehend auf Bargeld basierende Gesellschaft verfügen die meisten Verbraucher in Lateinamerika weder über ein Bankkonto noch über eine Kreditkarte. Hier kommt MercadoPago ins Spiel. MercadoLibre entwickelte das Zahlungssystem nach dem Vorbild von PayPal (das jetzt als Eigenkapitalgeber beteiligt ist), mit dem Benutzer ihre Konten in einem Netzwerk von Convenience Stores und anderen Standorten aufladen können, wodurch sie nicht nur flexibel sind, um Einkäufe im E-Commerce zu tätigen, sondern auch Telefon- und andere Versorgungsrechnungen zu bezahlen. Die Popularität des Unternehmens führte dazu, dass es bald über die Plattform von MercadoLibre hinaus bekannt wurde, sodass es zu einer festen Größe auf anderen Websites wurde, bevor es den Sprung in den physischen Einzelhandel schaffte.

Das Geschäft boomt. Im ersten Quartal meldete MercadoLibre einen Nettoumsatz, der im Jahresvergleich in Lokalwährungen um 71 % stieg, obwohl das Unternehmen Verluste hinnehmen musste, als es damit begann, Marktanteile zu gewinnen. Die E-Commerce-Verkäufe stiegen um 62 %, während die Einnahmen aus dem Zahlungsverkehr um 83 % zunahmen. Die Zahlungen außerhalb seiner Plattform waren das Highlight und stiegen im Jahresvergleich um 140 %, während die Zahl der Zahlungstransaktionen um 102 % zunahm.

Mit Ergebnissen wie diesen - insbesondere angesichts einer Pandemie - ist es klar, dass MercadoLibre gerade erst am Anfang steht.

Für Wachstum zahlen

Investoren mit Adleraugen werden schnell eine wichtige Ähnlichkeit in diesen aufstrebenden Aktien erkannt haben: Jede dieser Aktien stellt ein Szenario mit hohem Risiko und hoher Rendite dar. Wie bei so vielen wachstumsstarken Unternehmen sind sie keineswegs billig. Livongo, Zoom und MercadoLibre werden mit dem 27-, 77- bzw. 18-Fachen ihres Umsatzes gehandelt - wobei ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Allgemeinen zwischen eins und zwei liegt. Darüber hinaus ist nur eines dieser Unternehmen - Zoom - derzeit profitabel, während die anderen viel Geld ausgeben, um zukünftiges Wachstum zu sichern.

In jedem Fall waren die Investoren jedoch bereit, für das beeindruckende Umsatzwachstum und das Potenzial dieser Aktien, das in den kommenden Jahren Investoren reich machen könnte, zu zahlen

