Eine von Buffetts Lieblingsaktien - Update2

McDonald's! Ein mittelfristig bullischer Keil entfaltet seit Mitte März dieses Jahres regelkonform seine Wirkung nach oben. Am 9 Februar wurden in der bullischen Vorstellung 2 Projektionsziele genannt: Bei 230 und 257 USD. In der technischen Analyse sind Kursziele viel präziser bestimmbar als Zeitziele. McDonald's ist ein Beispiel dafür, dass sich das Erreichen von Zielmarken lange hinziehen kann. Ein mittelfristiges Zeitfenster definiert sich als Zeitraum von Wochen bis Monate.

McDonald's Corp.

VORHER:

09.02.2021 - 21:34 Uhr - Chartanalyse Ein Plädoyer für diese US Aktie - Sie dürfte bald ausbrechen

