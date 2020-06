Esri wird von unabhängiger Marktforschungsfirma in Bericht über Location-Intelligence-Plattformen als Marktführer bezeichnet

Esri, der Weltmarktführer im Bereich von GIS-, Location-Intelligence- und Mapping-Technologien, hat heute bekannt gegeben, dass die unabhängige Marktforschungsfirma Forrester das Unternehmen in The Forrester Wave: Location Intelligence Platforms, Q2 2020 Evaluation erwähnt hat. In dem Bericht wird die Führungsstellung von Esri im Bereich von Location-Intelligence-Technologien sowie das langfristige Engagement des Unternehmens für die Entwicklung einer gemeinsamen globalen Geoinformationsinfrastruktur hervorgehoben.

In dem Bericht von Forrester steht: „Die wesentliche Stärke der Plattform von Esri ist ihre vollständige Funktionalität in Bezug auf Location Intelligence. Sie weist in mehreren Bereichen erhebliche Stärken auf, darunter Datenmanagement, Datenprodukte, räumliche Visualisierung und Analyse sowie Umsetzung von Location Intelligence.“

„Wir halten die Anerkennung durch Forrester für den Beweis, dass Esri eine skalierbare GIS-Plattform bereitstellt“, sagte Jack Dangermond, Gründer und Präsident von Esri. „Die Welt wird täglich immer vernetzter, sodass die Fähigkeit, räumliche Daten zu verstehen, zu organisieren, zu visualisieren und zu nutzen, zunehmend wichtiger wird. Wir freuen uns, dass wir mit unserer Plattform dazu beitragen können.“

In dem von James McCormick verfassten Bericht wurde Esri in den Kriterien räumliche Visualisierung und Analyse sowie Datenmanagement für Location Intelligence am höchsten bewertet. Esri erhielt auch die höchste Punktzahl in den Kategorien aktuelles Angebot und Marktpräsenz.

„Wir verbessern unsere Location-Intelligence-Plattform ArcGIS ständig, indem wir neue Tools und Funktionen hinzufügen“, sagte Dirk Gorter, Leiter der Abteilung für Produktmanagement bei Esri. „Esri bietet eine komplette Location-Intelligence-Plattform, die in vielerlei Branchen genutzt wird und Kunden mit diversen Bedürfnissen unterstützt – von Geoinformationsanalysen für Markt- und Kundenanalysen über Eignungsanalysen (z. B. für die Standortwahl im Einzelhandel) und Geodatenmanagement (z. B. für Versorgungseinrichtungen) bis hin zu Logistik und Lieferkettenmanagement. Die Plattform von Esri wird auch für Notfalleinsätze verwendet, zuletzt im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie (Coronavirus-Krankheit 2019).“

Weitere Informationen über die Platzierung von Esri in The Forrester Wave: Location Intelligence Platforms, Q2 2020 Evaluation finden sich unter go.esri.com/ForresterWave2020.

