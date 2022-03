Etsys Masterplan, der eigentlich ein Selbstläufer sein sollte. Eigentlich.

Etsy hat es den Investoren gezeigt. Nicht mit Blick auf den Aktienkurs, wenn wir die Performance des letzten halben Jahres oder selbst der vergangenen drei Monate betrachten. Nein, sondern eher wenn wir das Wachstum im letzten Quartal anschauen. Gewinnwachstum auf 161 Mio. US-Dollar und ein deutlich stärkeres Umsatzwachstum als erwartet faszinierten die Investoren.

Wie es für Etsy weitergeht, das ist ein großes Fragezeichen. Unterm Strich skizziert das Management ein Wachstumspotenzial von 1,7 Billionen US-Dollar. Wobei es anorganische Wachstumselemente gibt, die diesen Kurs noch verfeinern sollen.

Aber das ist nicht alles. Dem Management des E-Commerce-Akteurs ist im Hinblick auf die Käuferstruktur ein riesengroßes Licht aufgegangen. Eines das zeigt, dass man womöglich gerade erst an der Oberfläche der Möglichkeiten kratzt. Selbst wenn man zuletzt rund 3 Mrd. US-Dollar Gross Merchandise Volume pro Quartal vorweisen konnte.

Etsy: Eine sehr naheliegende Käuferschicht

Etsy besitzt über 96 Mio. Käufer, was natürlich eine Wucht ist. Die Kommentierung des Zahlenwerks beziehungsweise ein anschließendes Interview mit CEO Josh Silverman, geführt von Yahoo Finance, zeigt: Ein Großteil dieses Kundenkreises sind Frauen. 80 % der besagten Käuferschicht sind weiblich. Das ist wirklich bemerkenswert.

Tatsächlich steckt trotz des großen Volumens sogar das Branding noch in den Kinderschuhen, was Männer angeht. Rund die Hälfte der männlichen US-Bevölkerung wisse nicht einmal, was Etsy macht. Geschweige denn, dass es so etwas gibt. Trotzdem existierten viele Produkte auf der Plattform, die primär Männer als Zielgruppe hätten. Entsprechend gebe es hier eine Menge Potenzial.

Josh Silverman kommentierte den Sachverhalt in wie folgt: Auf der Suche nach neuen Wachstumstreibern habe man plötzlich gesehen, dass man eigentlich nie so wirklich Männer angesprochen habe. Ein neuer Wachstumsfokus auf Männer ist daher womöglich ein ziemlich lohnender Schritt. Pi mal Daumen besteht die Hälfte der Weltbevölkerung schließlich aus Männern.

Genau zum richtigen Zeitpunkt …?

Auch Frauen im Kerngeschäft gilt es für Etsy natürlich nicht aus den Augen zu verlieren. Aber mit den Männern gibt es grundsätzlich noch ein großes Marktpotenzial, das noch nicht geborgen ist. Insbesondere in der Zeit nach der Pandemie gibt es großartige Chancen, wenn man das Branding mit Sorgfalt angeht. Ohne eben den Fokus auf die bisherige Kundenschicht, die primär weiblich ist, zu verlieren.

Gelingt es Etsy, Männer vom eigenen Marktplatz mehr zu überzeugen und zu wiederkehrenden Kunden zu machen, so ist wirklich eine Menge Potenzial vorhanden. Sowohl qualitativ, was die Erweiterung und Diversifikation des Ökosystems angeht, als auch quantitativ im Hinblick auf Gross Merchandise, Umsatz und letztendlich Ergebnis je Aktie. Ob das Adressieren der Männer ein Selbstläufer ist, das können wir in den kommenden Quartalen genauer verfolgen.

