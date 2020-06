EU-Kommission stuft Virus in zweithöchste Risikostufe für Arbeiter ein

Brüssel (Reuters) - Die EU-Kommission hat das neuartige Coronavirus in die zweithöchste Risikogruppe für Arbeitnehmer eingestuft.

Nach Beratungen mit der Wissenschaftlern und Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurde am Mittwoch die dritte von insgesamt vier Stufen ausgewählt. Dabei beschreibt die vierte Stufe das höchste Risiko für biologische Gefahren, gegen die es keine vorbeugenden Maßnahmen oder Behandlungsmöglichkeiten gibt. Die Entscheidung hat Auswirkungen auf die Schutzmaßnahmen, die Arbeitgeber am Arbeitsplatz ergreifen müssen und damit auch auf die Kosten, die auf Unternehmen nach dem Ende der Lockdown-Phase zukommen.