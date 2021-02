EU-Vize-Chef begrüßt Draghis Durchbruch bei Regierungsbildung in Rom

Mailand (Reuters) - In der Europäischen Union (EU) wird die Bildung einer neuen italienischen Regierung unter Ex-EZB-Chef Mario Draghi begrüßt.

Vize-Kommissionspräsident Valdis Dombrovskis erklärte am Freitag, er habe schon in seiner Zeit als lettischer Ministerpräsident den Arbeisstil Draghis geschätzt. "Er ist genau, prägnant und kommt immer genau auf den Punkt", sagte Dombrovskis der Zeitung "La Stampa". Er habe vollstes Vertrauen, dass eine Regierung in Rom unter Leitung Draghis alle fehlenden Maßnahmen zur raschen Freigabe der Mittel aus dem EU-Corona-Fonds ergreifen werde.

Die gestiegenen Chancen Draghis machten italienische Anleihen attraktiver. Die Rendite der zehnjährigen Titel sanken am Vormittag auf ein Rekordtief. Am Donnerstagabend hatten die Mitglieder der 5-Sterne-Bewegung für eine Unterstützung Draghis gestimmt. Erwartet wird, dass Draghi am Freitag Präsident Sergio Mattarella seine Kabinettsliste vorlegt und kommende Woche sein Programm im Parlament vorstellt.