Eurofins Technologies (Paris:ERF), ein Anbieter von Testkits und Systemen für Laboranalysen, gibt die Markteinführung seines neuen Lateral-Flow-Readers RapidScan ST5-W bekannt, der speziell für Anwendungen bei Feldtests und prozessbegleitenden Tests entwickelt wurde, welche qualitative und halbquantitative Testergebnisse erfordern.

Dieses tragbare Instrument ist eine extrem flexibel einsetzbare, leicht bedienbare und präzise Bildgebungsplattform, die für die Lateral-Flow-Assay-Analyse verwendet wird. Der RapidScan ST5-W ist aufgrund seiner Flexibilität, seiner Fähigkeit, eine Analyse mehrerer Targets durchzuführen, und seiner Kompatibilität mit Anwendungen von Lateral-Flow-Tests von Eurofins Technologies für die Analyse von Allergenen, GVOs, Glyphosat und Algentoxinen einzigartig auf dem Markt. Das Lesegerät hat sich sowohl in Laboren als auch in Feldtestumgebungen, in denen schnelle Ergebnisse für Kontaminierungsanalysen gebraucht werden, gut bewährt. Mit einer Datenspeicherkapazität von bis zu 5.000 Testergebnissen können Berichte einfach erstellt und exportiert werden.

Eine Vielzahl von Schnelltestanwendungen von Eurofins Technologies sind bereits mit dem RapidScan-Reader validiert worden, darunter Lateral-Flow-Assays für die Analyse von Gluten (Allergen), Mais, Sojabohnen und Raps (GVO), Glyphosat (Pestizid) und Algentoxinen (Giftstoffe in Trink- und Süßwasser). Weitere Testvalidierungen werden 2022 folgen, einschließlich für Schnelltestfähigkeiten bezüglich mehr als 20 Allergenen und zusätzlichen GVOs.

Dieses neue Lesegerät wird bei der Mission von Eurofins Technologies, eine integrierte Lösung für seine Kunden bereitzustellen, die im Bereich der Lebensmittel- und Wassersicherheit tätig sind, eine entscheidende Rolle spielen. Es bietet eine zuverlässige und schnelle Möglichkeit, mit hochwertigen Lateral-Flow-Geräten auf mehrere Kontaminationen zu testen und die Ergebnisse mit einer einzigen Leseplattform in jeder beliebigen Umgebung sowie innerhalb weniger Minuten zu erhalten und zu analysieren.

Über Eurofins Technologies

Aufbauend auf der Erfahrung und der wissenschaftlichen Fachkompetenz der Eurofins-Gruppe ist Eurofins Technologies ein schnell wachsender globaler Anbieter von Diagnostiktechnologien und Instrumenten im Bereich der bioanalytischen Tests für die Lebensmittel-, Futtermittel-, Umwelt- und Tiergesundheitsindustrie sowie für die klinische Diagnostik.

Sein Forschungs- und Entwicklungsteam teilt von verschiedenen Standorten rund um den Globus sein Know-how bei der Entwicklung einer Vielzahl von innovativen Verfahren und Anwendungen. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website von Eurofins Technologies.

Über Eurofins – den weltweit führenden Anbieter von Bioanalytik

Eurofins führt Tests für das Leben durch. Mit 55.000 Mitarbeitern in einem Netzwerk aus 900 Laboren in über 50 Ländern bieten die Unternehmen von Eurofins ein Portfolio von über 200.000 Analyseverfahren.

Die Aktien von Eurofins sind an der Börse Euronext Paris notiert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211213005502/de/

Dr. Gábor Kohut

Eurofins Technologies

GaborKohut@eurofins.com