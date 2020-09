EVOTEC - Das sind die entscheidenden Preismarken!

Evotec SE - WKN: 566480 - ISIN: DE0005664809 - Kurs: 22,730 € (XETRA)

Die Evotec-Aktie taucht heute früh unter den größten Gewinnern im MDax auf und macht so positiv auf sich aufmerksam. Damit verteidigen die Käufer den Unterstützungsbereich bei 21,42 EUR und arbeiten gleichzeitig auf diesem an einem kurzfristigen Boden. Seit fast einem Monat aber stellt sich den Bullen dabei der EMA 200 bärisch in den Weg. Intraday konnte der Widerstand zwar immer wieder einmal gebrochen werden, am Ende gelang es den Käufern aber nicht, nachhaltig Kurse oberhalb dessen zu etablieren. Auch aktuell wird Evotec wieder am gleitenden Durchschnitt gehandelt.

Wohin geht die Reise?

Momentan tobt in der Evotec-Aktie ein Kampf zwischen Bullen und Bären, wobei zwischen ca. 23 EUR auf der Oberseite und 21,42 EUR auf der Unterseite von einem Gleichstand gesprochen werden kann. Sollten sich die Bullen durchsetzen und den oberen Widerstandsbereich nachhaltig knacken, wären Kursgewinne auf 24,75 bis knapp 26 EUR möglich. In diesem Preisbereich trifft man auf einen nächsten, ebenfalls starken Widerstandsbereich.

Mit Schwierigkeiten müssen die Bullen rechnen, sollte der Unterstützungsbereich um 21,42 EUR bärisch gebrochen werden. In diesem Fall könnten die Kurse weiter auf 20 EUR zurückfallen. Selbst ein Test von 18 bis ca. 17 EUR wäre möglich. Dort würde man jedoch ebenfalls auf eine starke Unterstützungszone treffen, die im vergangenen Jahr und auch schon in 2020 für größere Kaufwellen sorgen konnte.

Evotec Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)