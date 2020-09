Evotec: Mainfirst verteilt ein Lob und stärkt damit das Vertrauen in die Aktie – Anleger greifen zu

Analyst Marcus Wieprecht von Mainfirst hat Evotec in die Bewertung des Analysehauses aufgenommen und die Bewertung der Aktien auf „Buy“ gesetzt. Er lobte dabei die Rolle, die das Unternehmen in der Pharmabranche einnimmt.

Der Wirkstoffentwickler erspare seinen Pharmapartnern in der Entwicklung wertvolle Zeit und Kosten, schrieb der Mainfirst-Experte in seiner Studie. Die Hamburger seien damit Profiteur des Branchentrends, die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten auszulagern. Er äußerte sich optimistisch, dass Evotec den Marktanteil steigern kann. Mit einem Kursziel von 36 Euro sieht er mehr als die Hälfte an Kurspotenzial.

Die Kaufempfehlung hat das Vertrauen der Anleger in das Geschäftsmodell von Evotec gestärkt. Die Papiere stehen derzeit mit einem Plus von gut 3 Prozent bei knapp 23 Euro.

In der Spitze hatten sie mit 23,41 Euro ein Hoch seit Mitte August markiert.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Pincasso / Shutterstock.com

